شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة الاستماع اليومى للبودكاست المولدة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت تقارير أن جوجل أطلقت ميزة Daily Listen، وهي ميزة تجريبية جديدة للذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء بودكاست بناءً على موجز Discover الخاص بالمستخدم.

الميزة متاحة حاليًا في إصدارات Android وiOS من تطبيق Google في مناطق محددة، ولكي تكون مؤهلاً للحصول على الميزة، ستحتاج إلى الاشتراك في Google Search Labs وتنشيطها، وجدير بالذكر أن التسجيلات الصوتية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تُقال إنها مماثلة لتلك التي تم إنشاؤها بواسطة منصة NotebookLM الخاصة بالشركة.

ذكرت 9to5Google أن ميزة الذكاء الاصطناعي التجريبية تم طرحها للمستخدمين اليوم ويمكن الوصول إلى الأداة عبر تطبيق Google لنظامي التشغيل Android وiOS، و يبدو أن توفر Daily Listen يقتصر على دولة واحدة، ويمكن للمختبرين التجريبيين في الولايات المتحدة تجربة الميزة، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أداة الذكاء الاصطناعي متاحة حاليًا في مكان آخر.

وتظهر ميزة Daily Listen أسفل شريط البحث في تطبيق Google للمستخدمين المؤهلين، وفقًا للتقرير ، وتُظهر لقطة شاشة للميزة داخل مربع ملون بزوايا مستديرة، يمكن الضغط عليه لفتح واجهة ملء الشاشة، مع أيقونة Gemini sparkle، و يشير هذا إلى أن الأداة مدعومة بنموذج الذكاء الاصطناعي الداخلي لشركة التكنولوجيا العملاقة.

وبحسب ما ورد، تستخدم الميزة بيانات من موجز Discover ونشاط البحث لدى المستخدمين لفهم موضوعات الأخبار التي قد يهتمون بها، ثم يُقال إنها تنشئ ملخصًا يوميًا لأهم القصص الإخبارية من تلك الموضوعات وتحول النص إلى بودكاست، ويقال إن العملية برمتها لا تتطلب من المستخدم إدخال أي مطالبة، ويتم التعامل مع العملية بواسطة الذكاء الاصطناعي تلقائيًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية النص الكامل للبودكاست على الشاشة ويمكن قراءته، استنادًا إلى لقطة الشاشة، كما يُقال إن المستخدمين يُعرض عليهم أيضًا مقالات إخبارية ذات صلة يمكنهم الضغط عليها للحصول على مزيد من السياق وراء الأخبار.

وجدير بالذكر أنه نظرًا لأنها ميزة تجريبية، فقد لا تكون الذكاء الاصطناعي دقيقة في اختيار الموضوعات والمقالات الإخبارية الصحيحة.