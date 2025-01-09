شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز 3 تغييرات يمكننا توقعها فى هيكل iPhone 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشير تقريران إلى أنه يمكننا توقع رؤية ثلاثة تغييرات في المواد التي تستخدمها Apple في غلاف بعض طرز iPhone 17 على الأقل، حيث يتعلق أحدث هذه التغييرات بالطريقة التى تمتزج بها جوانب الهاتف مع الغلاف الخلفي، مع وعد بانتقال أكثر سلاسة.

لقد سمعنا بالفعل تقريرين سابقين حول التغييرات التي تخطط Apple لإجرائها على المواد التى تستخدمها فى iPhone 17 - الإطار والظهر.

التحول من التيتانيوم إلى إطار من الألومنيوم

اقترح تقرير من أواخر العام الماضى أن Apple ستستبدل إطار التيتانيوم المستخدم فى طرز Pro بالألومنيوم الذي تستخدمه في الطرز القياسية.

ستخضع طرز iPhone الأخرى من Apple أيضًا لتغييرات كبيرة في التصميم العام المقبل. على سبيل المثال، سيتحولون جميعًا إلى إطارات من الألومنيوم من الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم، كما قال أحد الأشخاص.

النقطة الأولى التي يجب توضيحها هي أنه يتم استخدام بعض اللغة الغامضة المحتملة. ذكرت المعلومات أن "الإطار" سيكون من الألومنيوم، ولكن وفقًا لمصطلحات Apple فهو كذلك بالفعل. تشير Apple إلى "الشريط" (المعروف أيضًا باسم الغلاف المحيط بالشاشة) باسم التيتانيوم، بينما تصف المعدن الداخلي المصنوع من الألومنيوم باسم "الإطار" أو "البنية التحتية".

التحول إلى ظهر جزئي من الألومنيوم والزجاج

يتكون الجزء الخلفي من أجهزة iPhone الحالية من الزجاج، لدعم الشحن اللاسلكي. وذكر نفس التقرير أن هذا سيتغير، حيث ستتحول Apple إلى الألومنيوم للحصول على وحدة كاميرا أكبر في الأعلى، مع زجاج أسفلها.

سيتميز الجزء الخلفي من طرازى Pro وPro Max بتصميم جديد جزئيًا من الألومنيوم والزجاج. سيشتمل الجزء العلوي من الظهر على نتوء كاميرا مستطيل أكبر مصنوع من الألومنيوم بدلاً من الزجاج ثلاثي الأبعاد التقليدي، وقال شخصان إن النصف السفلي سيبقى زجاجيًا لاستيعاب الشحن اللاسلكي.

انتقال أكثر سلاسة بين الجانبين والجزء الخلفى

يشير تقرير جديد اليوم إلى أن Apple تخطط لاستخدام طريقة جديدة لربط الجزء الخلفي من الغلاف بالجوانب، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انتقال أكثر سلاسة، وقد زعم هذا الأمر أحد المسربين على موقع Weibo، Fixed-focus digital.

لقد تم الكشف عن مواد الوصل المستخدمة في سلسلة iPhone من قبل... والمفتاح هنا هو أن منطقة الوصل بين ديكور جسم الطائرة والغطاء الخلفي عبارة عن منحدر وليس خطوة.

إن الترجمات الآلية من الصينية غير واضحة إلى حد ما، ولكن يبدو أن المنشور يشير إلى وصلة أكثر سلاسة، وفي حين أن الوصلة الحالية ليست بارزة بصريًا تمامًا، إلا أن هذا قد يجعل من الممكن أن تجعل الطرز الجديدة أكثر راحة للإمساك بها.