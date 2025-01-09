شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قائمة كاملة بالتغييرات القادمة لمنصة Instagram خلال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمضى عملاق التكنولوجيا فيس بوك أشهرًا في العبث بمنصة انستجرام، واختبار وظائف جديدة بهدوء قبل طرحها في التحديثات، ولكن إليك بعض التغييرات القادمة، بالإضافة إلى التغييرات التي ربما فاتتك.

وداعًا Story Highlights Story Highlights هي صف الدوائر أسفل ملفات تعريف المستخدم التي تعرض قصص Instagram التي نشرها المستخدم، وبعد اختيار عدد قليل من القصص للترويج لها، يمكنهم تعيين صورة عرض للفقاعة وتسميتها، ولكن بعد اختبارها بهدوء في العام الماضي، ستنتقل Story Highlights إلى علامة تبويب مخصصة في ملفات تعريف المستخدم، والتي يتم تمييزها بقلب بين الشبكة وعلامات تبويب Reels.

وقد اعترف آدم موسيري، رئيس Instagram، في نوفمبر بأن هذه الخطوة ستكون "مثيرة للجدل"، وقال"نحن نحاول إيجاد طريقة لتحسين الملف الشخصي ومحاولة الحصول على المزيد من المحتوى أعلى الطية وتبسيطه"، "وإحدى الأفكار التي نستكشفها هي دمج النقاط البارزة في الشبكة".



Trail Reels Trail Reels في الشهر الماضي، بدأ Instagram في السماح للمستخدمين بتحميل "Trail Reels"، وبدلاً من مشاركتها مع متابعيك أو ظهورها في علامة التبويب "Reels"، لا يمكن رؤية هذه البكرات إلا لعدد قليل من المستخدمين العشوائيين، وهذا لتشجيع المبدعين على تجربة محتواهم أكثر دون القلق بشأن فشله.

وقالت Meta عن التغيير في منشور مدونة: "إذا كنت تشعر بالرضا عن بكرة تجريبية وأدائها، فيمكنك اختيار مشاركتها مع متابعيك بنقرة واحدة أو تحديد إعداد البكرة بحيث بمجرد انتهاء التجربة، إذا تم أداؤها بشكل جيد، تتم مشاركتها تلقائيًا مع متابعيك".

لمشاركة Trail Reels، يمكن للمستخدمين تحميل واحدة بشكل طبيعي ولكن قبل المشاركة، ما عليك سوى تسجيل تبديل "التجربة".

إصلاح الرسائل المباشرة من المحتمل أن يكون لديك هذا بالفعل - يمكنك الآن جدولة الرسائل المباشرة حتى 29 يومًا مقدمًا.،كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على زر "إرسال" في أي دردشة وتعيين تاريخ ووقت، كما تشير صفحة دعم Instagram، يمكنك فقط جدولة الرسائل النصية - يجب إرسال الصور أو مقاطع الفيديو أو صور GIF أو الملصقات في الوقت الفعلي.

إعادة تعيين توصياتك هذا ما بدأ Instagram يسأل عنه بعض المستخدمين في نوفمبر حيث اختبرت المنصة طريقة جديدة لإعادة تعيين توصيات المحتوى، فمع اعتماد التطبيق بشكل متزايد على الخوارزميات لتخصيص تجارب الأشخاص، يوصي Instagram بمحتوى من أشخاص لا يتابعهم في علامات التبويب Explore وReels وFeed بناءً على الأشخاص الذين يتابعونهم والمنشورات التي يتفاعلون معها.

لكن Meta قالت إن المستخدمين في جميع أنحاء العالم سيكون لديهم قريبًا القدرة على إعادة تعيين توصياتهم بالكامل. يمكن القيام بذلك ضمن "تفضيلات المحتوى" في الإعدادات.