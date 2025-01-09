شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يهدد البرد عمر بطارية هاتفك؟ 5 خطوات لتجنب ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الخبراء مستخدمي iPhone وAndroid من أن البرد يمكن أن يسبب ضررًا "دائمًا" لأجهزتهم، وبحسب التقرير ففي حين أنه من المعروف أن الهواتف الذكية يمكن أن تسخن عندما تُترك في الخارج في يوم صيفي حار، فإن الأمر نفسه ينطبق على البرد.

وتواجه العديد من الدول موجة برد تستمر لأيام، مع وجود خمسة تحذيرات من الطقس الأصفر الثلجي والجليدي اليوم وحده، يقول خبير التكنولوجيا ريتشارد داودن، من موقع المقارنة Uswitch، إن التعرض المطول للعناصر الجليدية يمكن أن يسبب "ضررًا دائمًا لأجهزتك".

كيف يؤثر البرد على الهواتف؟ معظم بطاريات الهواتف مصنوعة من الليثيوم، والتي تعتمد على التفاعلات الكيميائية للحفاظ على تشغيل هاتفك. في البرد، تتباطأ هذه التفاعلات أو تتوقف تمامًا - يعتقد هاتفك أن البطارية تنفد، وتقول شركة Apple أن طرازات iPhone تعمل بشكل أفضل بين 0 درجة مئوية و 35 درجة مئوية. أي شيء أقل من ذلك يمكن أن يقصر مؤقتًا من عمر البطارية ويضعف قدرة الهاتف على تنظيم درجة الحرارة.

أظهرت الدراسات أنه عند -30 درجة مئوية، يمكن أن يكون الضرر الذي يلحق ببطاريات الهاتف والشاشات غير قابل للإصلاح. أقل من -40 درجة مئوية، يصبح الهاتف في الأساس لبنة إلى الأبد.

لكن العلماء ليس لديهم أي فكرة عن سبب عدم قدرة بطاريات الليثيوم أيون على التعامل مع البرد جيدًا. إذا تركت لفترة طويلة في البرد، يمكن أن تتشقق البطاريات القلوية أو حتى تنفجر، ومع ذلك، في الغالب، تعود الهواتف إلى العمل عندما يتم إدخالها إلى الداخل وتحصل على القليل من الوقت للتعافي من قضمة الصقيع.



هناك خمسة أشياء يمكن للناس القيام بها لمنع هواتفهم من التجمد والتصلب، كما يقول ريتشارد. هناك خمسة أشياء يمكن للناس القيام بها لمنع هواتفهم من التجمد والتصلب، كما يقول ريتشارد. 1. لا تترك هاتفك في السيارة يقول ريتشارد، الذي عمل لمدة 12 عامًا في قطاع الاتصالات: "قد يتسبب هذا في تلف دائم لهاتفك بسبب الماء بمجرد إحضاره من البرد، بسبب التفاعلات الكيميائية داخل جهازك".

"إذا تركت هاتفك في البرد لفترة طويلة، فتأكد من السماح له بالعودة إلى درجة حرارة الغرفة قبل شحنه مرة أخرى".

2. اشحنه قبل أن تذهب من الصعب تجنب استنزاف البطارية - عندما ينتقل هاتفك من الشحن الكامل إلى 0% في دقائق فقط - عندما يتم تشغيل الهواتف في البرد.

لذا يوصي ريتشارد الناس "بالانتباه إلى هذا" وشحن هواتفهم الذكية بالكامل قبل مغادرة المنزل.

3. ارتدِ سترة

نحن لا نتحدث عن سترة منفوخة وبعض القفازات. يقول ريتشارد: "تتمثل إحدى أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها إبقاء هاتفك دافئًا وتجنب استنزاف البطارية في الاحتفاظ به في حقيبة واقية معزولة عن العناصر".

"إن الاحتفاظ به في جيب آمن يمكن أن يساعد أيضًا، حيث سيستفيد من درجة حرارة جسمك."

4. قم بإيقاف تشغيله إذا كان بوسعك، فإن أسهل طريقة لمنع هاتفك من الإغلاق في البرد هي إغلاقه.

يقول ريتشارد: "إذا كنت ستتعرض لدرجات حرارة أقل من الصفر، فساعد في الحفاظ على بطارية هاتفك من خلال تشغيل وضع الطاقة المنخفضة، وإيقاف تشغيل خدمات الموقع وإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية".

"يمكنك أيضًا وضعه في وضع الطيران، والذي سيظل يتيح لك الوصول إلى التطبيقات التي لا تتطلب اتصالاً بالإنترنت".

يوصى أيضًا بوضع الطاقة المنخفضة لأجهزة iPhone.

5. قم بعمل نسخة احتياطية لها إذا كنت تعرف على وجه اليقين أنك بحاجة إلى الخروج في ظروف القطب الشمالي مثل اليوم، بخلاف التأكد من شحن هاتفك، فهناك شيء آخر يجب عليك القيام به على الجانب الآمن.

يؤكد ريتشارد: "تأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك لتجنب أي خسارة أو ضرر لعمر البطارية".