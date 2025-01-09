شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Photos يوفر طريقة جديدة لتنظيم عرض الصور على موبايلك والان مع تفاصيل الخبر

يعد تطبيق Google Photos من أفضل التطبيقات لتخزين الصور على السحابة، فهو يحتوى على ميزة Photo Stack الرائعة التى تقوم تلقائيًا بتجميع الصور المتشابهة، مما يساعدك على إزالة الفوضى من موجز الصور الرئيسي لديك.

في المستقبل، يبدو أن التطبيق سيسمح لك بتجميع الصور يدويًا في Stacks أيضًا، مما يمنحك مزيدًا من التحكم في كيفية تنظيم صورك.

وفى الوقت الحالي، على الرغم من أن ميزة تكديس الصور تعد خيارًا رائعًا لإزالة الفوضى من موجز الأخبار الخاص بك، إلا أن لديك سيطرة ضئيلة عليها، في الأساس، يمكنك فقط تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها، ولكن لا يمكنك التدخل في الطريقة التي يتم بها تجميع هذه الصور معًا في كومة.

ومن المؤسف أنه إذا لم يعمل التجميع التلقائي بشكل جيد بما فيه الكفاية، فستظل لديك موجز أخبار مزدحم، ولكن نأمل ألا يستمر هذا لفترة طويلة ، ويمكنك تمكين الميزة أو تعطيلها من خيار تكديس الصور المتشابهة.

فى الوقت الحالي، هذا كل ما نعرفه عن هذه الميزة، قد يكون من الممكن اختيار صور متعددة من عرض الصور الرئيسي ثم استخدام خيار تجميعها معًا (ربما من الصفحة السفلية التي تحتوي حاليًا على خيارات مثل المشاركة والمفضلة وما إلى ذلك).



لا نعلم متى سيتم إطلاق هذه الميزة للعامة، وهى غير متاحة حاليًا حتى لمختبرى الإصدار التجريبى فى واجهة المستخدم.

وعلق أحد المستخدمين للتطبيق قائلا: أحب خيارات التخلص من الفوضى، وخاصةً عندما يتعلق الأمر بالصور، وألتقط الكثير من الصور لكنني أيضًا أحب التنظيم، وإن القدرة على إنشاء مجموعات صور يدويًا أمر مذهل، لذا ننتظر بشغف حتى يتم إطلاقها رسميًا.