شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Windows يقترب من Xbox.. تجربة مدمجة للألعاب المحمولة قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

شهد معرض CES 2025 إطلاق وحدات تحكم ألعاب محمولة جديدة، وفي حين لا توجد أي علامة على جهاز الألعاب المحمول الذي ترددت شائعات عنه من Microsoft، فقد ألمح أحد كبار المسؤولين التنفيذيين إلى خطط الشركة لتحسين تجربة المستخدم لوحدات التحكم التي تعمل بنظام Windows والتي قد تصل في وقت مبكر من هذا العام ، وقد تؤدي التحسينات القادمة للشركة إلى تراجع عناصر سطح مكتب Windows التقليدية، لصالح واجهة مصممة للاستخدام مع وحدات التحكم.

في حوار مع The Verge في معرض CES، قال نائب رئيس شركة Microsoft (أجهزة الألعاب والنظام البيئي لـ Xbox) جيسون رونالد إن الشركة تتطلع إلى تقديم التحسينات التي تم تطويرها لأجهزة الألعاب إلى أجهزة الكمبيوتر الشخصية وقطاع الألعاب المحمولة ، وأضاف أن الشركة التي يقع مقرها في ريدموند تتطلع إلى "الجمع" بين تجربتي Xbox وWindows.

وقال المدير التنفيذي للصحيفة: "أود أن أقول إنه يجمع بين أفضل ما في Xbox وWindows، لأننا قضينا السنوات العشرين الماضية في بناء نظام تشغيل من الطراز العالمي، ولكنه في الواقع مرتبط بوحدة التحكم".

وقد قمنا بمراجعة عدد قليل من أجهزة الألعاب المحمولة التي تعمل بنظام Windows في Gadgets 360، وواحدة من أكثر الشكاوى شيوعًا التي تلقيناها تتعلق بنظام التشغيل، و لا يزال Windows يفتقر إلى واجهة مستخدم محسنة للشاشات الأصغر حجمًا وتحتوي معظم وحدات التحكم المحمولة على شاشة مقاس 7 بوصات بينما قد تواجه أيضًا طلبات لتثبيت برامج التشغيل وقد تزعجك أيضًا إشعارات النظام.

من ناحية أخرى، يوفر نظام التشغيل SteamOS من Valve تجربة أكثر سهولة في الاستخدام تشبه النسخة المصغرة من وحدات التحكم الأكبر حجمًا والأكثر شهرة ، كما يعمل بسلاسة كبيرة على جهاز الألعاب المحمول من الشركة، Steam Deck .

بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows، يقتصر المستخدمون حاليًا على استخدام اشتراك Game Pass الخاص بهم داخل تطبيق Xbox، والذي تم تحديثه مع دعم محسّن لهذه الأجهزة.

وقال رونالد لموقع The Verge إن مايكروسوفت تعمل على تحسين تجربة استخدام ويندوز على الأجهزة التي تستخدم أزرار التحكم بدلاً من الفأرة. وأشار أيضاً إلى أن الكثير من تكنولوجيا الشركة الخاصة بجهاز إكس بوكس ​​يمكن دمجها في ويندوز، حيث تم بناء وحدة التحكم الخاصة بالشركة على نفس نظام التشغيل.

وقد لا يضطر اللاعبون إلى الانتظار لفترة طويلة لرؤية كل هذه التحسينات تصل إلى أجهزة الألعاب المحمولة، وفقًا للمدير التنفيذي، الذي أخبر المنشور أن الإعلانات المتعلقة بالتغييرات على Windows للأجهزة الأصغر من المتوقع أن تصل في وقت لاحق من هذا العام.