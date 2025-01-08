شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Intelligence تقدم أخبار كاذبة لمستخدمى iPhone.. هكذا يمكنك إيقافها والان مع تفاصيل الخبر

فى الشهر الماضى، انتقدت هيئة الإذاعة البريطانية ومراسلون بلا حدود ميزة Apple Intelligence والتى ترش سحر الذكاء الاصطناعي على إشعارات المستخدمين لتلخيصها، وتكمن المشكلة فى أنه فى إنشاء هذه الملخصات، تلعب Apple Intelligence بشىء لا ينبغي لها العبث به.

أحد الأمثلة التي حدثت في الشهر الماضي يتعلق بمقال كتبه BBC News عن لويجي مانجيوني، الرجل المتهم باغتيال الرئيس التنفيذي لشركة United Healthcare براين طومسون.

كانت القصة واحدة من عدة أخبار تم تجميعها معًا وتلخيصها بواسطة Apple Intelligence ، ومع ذلك، فإن الطريقة التي تم بها تلخيص القصة جعلت الأمر يبدو وكأن مانجيوني أطلق النار على نفسه وهو ما لم يكن صحيحًا.

وعلى الرغم من أن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) اتصلت بشركة Apple ، إلا أن هذه المشكلة مستمرة حتى اليوم ، وقد أدرجت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بعض الأمثلة الحديثة التي تُظهر المزيد من الإشعارات الملخصة بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي أعطت مستخدمي iPhone القصة الخاطئة.

فى الآونة الأخيرة، قرأ مستخدمو iPhone إشعارًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي يفيد بأن لاعب السهام Luke Littler فاز ببطولة PDC العالمية قبل أن يلعب حتى في النهائيات، كما شاهد مستخدمو iPhone خبرًا آخر غير صحيح يستند إلى مقال إخباري تم تلخيصه بواسطة الذكاء الاصطناعي، والذي ذكر بشكل غير صحيح أن نجم التنس Rafael Nadal أعلن عن مثليته الجنسية.

وأصبحت ميزة تلخيص الإشعارات متاحة في المملكة المتحدة في ديسمبر، وهي تجمع عدة إشعارات مرسلة من نفس المنصة وتطبق الذكاء الاصطناعي لتلخيص كل قصة، يمكن لمستخدمي iPhone من Apple تعطيل تلخيص الإشعارات بالانتقال إلى الإعدادات > الإشعارات ، ثم انتقل إلى تلخيص الإشعارات وقم بإيقاف تشغيل الزر.

الهدف من ميزة تلخيص الإشعارات هو تسهيل وتسريع عملية تصفح مستخدمي iPhone لهذه الإشعارات لمعرفة أي منها يثير اهتمام مالك الجهاز ، وإذا أثارت قصة معينة مدرجة في الملخص اهتمام مستخدم iPhone، فيمكنه الضغط على الشاشة لرؤية الإشعار الأصلي للمقالة دون تلخيص الذكاء الاصطناعي ، وسيؤدي الضغط على ذلك إلى فتح القصة الأصلية كما نُشرت على المنصة الأصلية.

كما اشتكت منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) من نهج شركة أبل إنتليجنس في تحرير هذه الملخصات. وقالت المنظمة، في إشارة إلى تعليق بي بي سي، "إن الإنتاج الآلي لمعلومات كاذبة منسوبة إلى وسيلة إعلامية يشكل ضربة لمصداقية هذه الوسيلة" ، وفي الشهر الماضي، قال فينسنت بيرتييه، رئيس قسم التكنولوجيا والصحافة في منظمة مراسلون بلا حدود، إن ما تفعله أبل "يشكل خطراً على حق الجمهور في الحصول على معلومات موثوقة بشأن الشؤون الجارية".

وإذا كنت تمتلك iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max أو أيًا من طرازات iPhone 16 وتعمل بنظام التشغيل iOS 18.2 ، فقد تتلقى إشعارات إخبارية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، و يمكنك تمييزها عن الإشعارات العادية بسبب الرمز الموجود في بداية الإشعار والذي يشبه رمز "Enter" على لوحة مفاتيح QWERTY عند عرضه في المرآة.