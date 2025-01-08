شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث ببجي موبايل.. تعرف على موعد إصدار تحديث PUBG Mobile 3.6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل ملايين اللاعبين انتظار تقديم تحديث PUBG Mobile 3.6، حيث سيكون هذا أول تحديث رئيسي لـ PUBG Mobile في عام 2025، ومن المقرر أن يقدم مطورو اللعبة ميزات متعددة (بما فى ذلك وضع Sacred Quartet) والتي ستغير ديناميكيات اللعبة.

وقد أعلنت Krafton مؤخرًا عن موعد إصدار تحديث PUBG Mobile 3.6 من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للعبة، وبناءً على المنشور، سيتم إطلاق الإصدار 3.6 وسيكون متاحًا للمستخدمين العالميين في 9 يناير 2025.

ما هو موعد إصدار تحديث PUBG Mobile 3.6 الرسمي؟

استنادًا إلى أحدث منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لـ PUBG Mobile، سيصل موضوع Sacred Quartet لتحديث PUBG Mobile 3.6 في 9 يناير 2025،كما أصدر المطورون مقطعًا دعائيًا قصيرًا يسلط الضوء على بعض المحتوى الذي سيتم نشره بعد تحديث الإصدار.

وبمجرد نشر التحديث، يمكن للاعبين تنزيله على أجهزتهم من خلال متجر Google Play (Android) أو متجر تطبيقات Apple (iOS)، ويمكن لمستخدمي Android أيضًا استخدام رابط ملف APK المقدم على الموقع الرسمي للعبة لتنزيل أحدث إصدار.

مثل التحديثات السابقة، قد يحصل اللاعبون الذين يقومون بتحديث اللعبة إلى الإصدار 3.6 أيضًا على مكافآت التحديث لفترة محدودة.

ما هي ميزات تحديث PUBG Mobile 3.6؟

بناءً على الإصدار التجريبي 3.6، يتميز التحديث القادم بمجموعة متنوعة من المحتوى. فيما يلي نظرة عامة على بعض الميزات التي ستبهر اللاعبين في تحديث PUBG Mobile 3.6:

- وضع Sacred Quartet

- مركبة Panda

- مركبات ذاتية القيادة

- بوابات النقل الآني

- أربع قدرات جديدة - النار الساخنة، وتعزيز الكرمة، ودرع الماء، واللمسة الطبيعية.

- مواقع غنائم خاصة على خرائط ذات طابع خاص

- Mountain Sanctum

- تغييرات وضع WOW

-تغييرات الوضع الكلاسيكي على الأسلحة النارية وتحسينات تقنية أخرى.

ستتوفر ملاحظات التصحيح الخاصة بتحديث 3.6 والتي تعكس جميع الميزات التي سيتم إضافتها قريبًا إلى اللعبة على الموقع الرسمي للعبة PUBG.