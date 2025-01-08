شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل لن تطرح iPhone SE 4 وiPad 11 هذا الشهر.. اعرف موعد إتاحته والان مع تفاصيل الخبر

نشر مراسل بلومبرج مارك جورمان تغريدة اليوم تعطينا فكرة عن موعد إصدار شركة أبل لهاتف iPhone SE 4 ، وقال جورمان في تغريدة أن جهاز iPad الجديد و iPhone SE 4 "قيد التطوير على نظام التشغيل iOS 18.3 ".

ويقول جورمان أن هذا لا يعني أن iPhone SE 4 و iPad الجديد المزعوم سيتم إصدارهما معًا، وإن هذا يعني أن الأجهزة الجديدة سيتم إطلاقها قبل إسقاط iOS 18.4 والذي من المتوقع أن يحدث بحلول أبريل.

كما أضاف جورمان، إن التقرير الذي نشره مسرب مجهول بحساب خاص يصفه موقع MacRumors بأنه "موثوق" "غير صحيح تمامًا". ويشير المسرب الذي لم يذكر اسمه إلى أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، تم إصدار iOS 15.3 و iOS 16.3 و iOS 17.3 جميعًا في أواخر يناير. ونتيجة لذلك، يتوقع المسرب إصدار iOS 18.3 وiPadOS 18.3 في وقت لاحق من هذا الشهر ويربط هذا بإصدار iPhone SE 4 وiPad 11 اللذين يقول إنهما سيصدران هذا الشهر.

وبشكل أكثر تحديدًا، يقول المسرب المجهول إن أجهزة Apple التي تحمل الاسم الرمزي "V59" و"J481" ستصدر جنبًا إلى جنب مع iOS 18.3 وiPadOS 18.3 في أواخر يناير، ومن المفارقات أن جورمان هو من ربط الاسمين الرمزيين "V59" و"J481" بجهاز iPhone SE 4 وiPad 11 على التوالي.

وتقول هذه الشائعة، التي نشرها المسرب ماجين بو على "X" ، أن شركة أبل قد تطلق على هاتفها الاقتصادي القادم اسم iPhone 16E بدلاً من iPhone SE 4، ماجين بو، لا ينبغي الخلط بينه وبين الشرير القوي ولكن الطفولي ماجين بوو من Dragon Ball Z، لديه سجل حافل في أفضل الأحوال.

وتشير أحدث المواصفات التي تم تداولها لهاتف iPhone SE 4 إلى أن الجهاز سيحتوي على تصميم على طراز iPhone 14 مع شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة وشق ، وسيكون هذا أول طراز iPhone SE يتخلص من زر الصفحة الرئيسية وTouch ID ويستبدلهما بـFace ID.

وللتأكد من أن الهاتف يدعم Apple Intelligence ، فسوف يحتوي على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسيتم تشغيله بواسطة معالج تطبيقات A18! هذه هي نفس مجموعة الشرائح التي تعمل على تشغيل iPhone 16 و iPhone 16 Plus ويتم تصنيعها بواسطة TSMC باستخدام عقدة 3nm من الجيل الثاني (N3E)، كما سيكون أيضًا أول iPhone يستخدم شريحة مودم 5G الجديدة من Apple.

ومن المتوقع أن يحتوي هاتف iPhone SE 4 على كاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل لتطبيق FaceTime. ومن المتوقع أن يتراوح سعره بين 500 و550 دولارًا.