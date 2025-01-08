شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يُطرح آيفون 16 للبيع فى إندونيسيا؟.. آبل ترسل كبار مسؤوليها لمفاوضات صعبة والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير حديث، أنه من المفترض أن تتحدث وزارة الصناعة الإندونيسية مع ممثلي Apple لمناقشة استثمار Apple في إندونيسيا، وهذا هو الشرط الأساسي للسماح ببيع iPhone 16 في الدولة أندونيسيا مرة أخرى.

وقال التقرير، في نهاية عام 2024 حظرت إندونيسيا مبيعات آيفون 16 من شركة آبل لفشلها في تلبية الشرط الذي ينص على أن 40% على الأقل من مكونات الهواتف الذكية المباعة محليًا يجب أن تكون منتجة محليًا.

وتدير شركة آبل، التي لا تمتلك حاليًا مرافق تصنيع في إندونيسيا (مرة أخرى، إمكانات سوقية ضخمة مع سكان البلاد البالغ عددهم 280 مليون نسمة)، أكاديميات لمطوري التطبيقات في البلاد منذ عام 2018 ، ومع ذلك، للامتثال لولاية المحتوى المحلي في إندونيسيا، يتعين على الشركة الالتزام باستثمارات جديدة كل ثلاث سنوات، و تم الانتهاء من التزام آبل السابق، بقيمة 10 ملايين دولار، في عام 2023، مما استلزم اتفاقية جديدة للفترة 2024-2026.

وأعلنت إندونيسيا، أن شركة أبل تخطط لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، على الرغم من أن تفاصيل الاتفاقية لا تزال قيد الانتهاء ، ويصرح المسؤولون الإندونيسيون أن اللوائح مصممة لضمان تكافؤ الفرص للمستثمرين داخل البلاد.

وبينما يمكن للمستهلكين شراء طرازات Pixel وiPhone المقيدة في الخارج ( ويُحظر أيضًا بيع Pixel 9 في إندونيسيا) وإحضارها إلى إندونيسيا بعد دفع الضرائب اللازمة، تدرس الحكومة اتخاذ تدابير لإلغاء تنشيط الهواتف المستوردة من خلال قنوات غير رسمية.

ومع ذلك، يمكن للسياح الذين يزورون إندونيسيا إحضار أجهزتهم بحرية دون أي قيود، لذلك لا داعي للمسافرين الذين يخططون لرحلة غريبة للقلق بشأن قضايا الامتثال.