شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين تتراجع وتخسر انتعاشتها وسط مخاوف من تباطؤ خفض أسعار الفائدة فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت عملة البتكوين اليوم الأربعاء، موسعة خسائرها التي تكبدتها خلال الليل؛ ما أدى إلى محو الانتعاش الأخير للعملة المشفرة الأكبر في العالم.

وهبطت البتكوين بنسبة 0.3% إلى 96,607.7 دولار بعد أن خسرت أكثر من 5% أمس الثلاثاء بسبب المخاوف بشأن تباطؤ خفض أسعار الفائدة في عام 2025 مما تسبب في خسائر حادة عبر الأصول عالية المخاطر؛ وفق ما أورده موقع (كوين ديسك) الأمريكي.

وكانت البتكوين قد ارتفعت لفترة وجيزة فوق مستوى 100,000 دولار مسجلة تعافيًا طويلًا من تراجعات أواخر ديسمبر الماضي ومع ذلك، فإن الخسائر التي تكبدتها يومي الثلاثاء والأربعاء أدت إلى محو كامل هذا التعافي، ليضعها مرة أخرى في مرمى أدنى مستوياتها التي سجلتها في نهاية ديسمبر.

وتراجعت أسعار العملات المشفرة الأخرى متأثرة بتراجع البتكوين حيث هبطت العملة المشفرة الثانية في العالم "إيثريوم" بنسبة 8.4% إلى 3,360.35 دولار، في حين تراجعت العملة الثالثة عالميًا "إكس إر بي" بنسبة 5.1% إلى 2.3084 دولار.

كما تراجعت عملات مثل سولانا وكاردانو وبوليجون بين 8% إلى 12%، في حين هبطت عملة "دوجكوين" بنسبة 11%.

لكن أسواق العملات المشفرة الآن في انتظار مزيد من الإشارات بشأن خطط ترامب السياسية، خاصة مع اقتراب موعد تنصيبه في 20 يناير الجاري.

وتزامن تراجع العملات الرقمية مع تراجع أوسع في الأسواق المدفوعة بالمخاطر حيث عززت بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع المخاوف من أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في 2025.

وأظهرت بيانات طلبات الوظائف لشهر نوفمبر ارتفاعًا غير متوقع، مما أثار المخاوف من أن تقرير وظائف القطاع غير الزراعي لشهر ديسمبر المتوقع صدوره قريبًا قد يقدم إشارات قوية بشأن سوق العمل.

كما أن البيانات الأكثر تفاؤلًا بشأن مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر، التي قدمت صورة أكثر إشراقًا للاقتصاد الأمريكي، زادت من القلق بشأن استمرار التضخم في الأشهر القادمة، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الحوافز لتقليص أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة.