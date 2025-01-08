شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Apple Intelligence تحتاج مساحة أكبر.. 7 جيجابايت الآن ضرورية لتشغيل الـ AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Apple بتحديث متطلبات التخزين لـ Apple Intelligence - مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث ستتطلب الآن ضعف مساحة التخزين تقريبًا لتشغيلها على أجهزة Apple مثل iPhone أو iPad أو Mac، مقارنة بما كان مطلوبًا سابقًا.

وربما يرجع هذا إلى أن العديد من الميزات التي تعد جزءًا من مجموعة Apple Intelligence تعمل محليًا على الجهاز ويجب تنزيل نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الصلة حتى تعمل بشكل صحيح.

متطلبات تخزين Apple Intelligence

قامت Apple بتحديث صفحة الدعم الخاصة بها لـ Apple Intelligence، والتي تنص الآن على أن مساحة التخزين المطلوبة على الأقل 7 جيجابايت على iPhone أو iPad أو Mac لمجموعة AI مطلوبة، ونشرت شركة التكنولوجيا العملاقة التي يقع مقرها في كوبرتينو لأول مرة المتطلبات لتشغيل Apple Intelligence جنبًا إلى جنب مع طرح ميزات الذكاء الاصطناعي مع تحديث iOS 18.1.

وفي ذلك الوقت، صرحت شركة تصنيع iPhone أن 4 جيجابايت من المساحة مطلوبة لكي تعمل Apple Intelligence، ومع ذلك، فقد حمل فقط عددًا قليلاً من الإضافات مثل أدوات الكتابة وتلخيص صفحات الويب والتي تم معاينتها لأول مرة في WWDC 2025 في يونيو.

جلب نظام التشغيل iOS 18.2، الذي وصل في ديسمبر، ميزات AI رئيسية أخرى مثل Image Playground وتكامل ChatGPT في Siri، وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تعمل تحديثات iOS 18 المستقبلية على توسيع مجموعة الميزات هذه بإضافات مثل الفهم السياقي في Siri، ولهذا السبب قد تقوم Apple بتحديث متطلبات التخزين لتشغيل مجموعة AI.

توافق ذكاء Apple

تقول Apple إن مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها متوافقة مع مجموعة iPhone 16 بالكامل والتي تضم iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، وعلاوة على ذلك، يتم دعم طرازين من سلسلة iPhone 15 - iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max - أيضًا.

بالإضافة إلى الهواتف الذكية، فإن أجهزة iPad المزودة بمعالج A17 Pro أو M1 والإصدارات الأحدث، وأجهزة Mac المزودة بمعالج M1 والإصدارات الأحدث مؤهلة لتشغيل Apple Intelligence بعد أحدث تحديثات iPadOS 18.1 وmacOS Sequoia 15.1 على التوالي.