شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلو أوريجين تطلق صاروخها نيو جلين لأول مرة فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

حددت شركة بلو أوريجين موعد إطلاق أول مهمة لصاروخ نيو جلين القوي، فإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، سينطلق نيو جلين لأول مرة يوم الجمعة (10 يناير) من محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا، خلال نافذة مدتها ثلاث ساعات تفتح في الساعة 1 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وفقا لما ذكره موقع space، قال جاريت جونز، نائب الرئيس الأول لشركة بلو أوريجين، في بيان أعلن فيه عن تاريخ الإطلاق المستهدف: "هذه هي رحلتنا الأولى وقد أعددنا لها بدقة، لكن أي قدر من الاختبارات الأرضية أو محاكاة المهمة لا يمكن أن يحل محل طيران هذا الصاروخ، لقد حان وقت الطيران.. بغض النظر عما يحدث، سنتعلم ونصقل ونطبق هذه المعرفة على إطلاقنا التالي".

وتعمل بلو أوريجين، التي أسسها مؤسس أمازون، جيف بيزوس في عام 2000، على تطوير نيو جلين منذ حوالي عقد من الزمان، حيث يبلغ ارتفاع الصاروخ 320 قدمًا (98 مترًا) وهو مزود بمرحلة أولى قابلة لإعادة الاستخدام ويمكنه توصيل حوالي 50 طنًا (45 طنًا متريًا) من الحمولة إلى مدار أرضي منخفض (LEO).

تطلق شركة بلو أوريجين على مهمة الظهور الأولى القادمة اسم NG-1، حيث ستحمل نيو جلين حمولة على متن الرحلة، وهي نسخة تجريبية من منصة المركبة الفضائية "بلو رينج" الخاصة بالشركة، والتي تم تصميمها لتوصيل حمولات العملاء إلى مجموعة متنوعة من المدارات، من بين مهام أخرى.

كتبت شركة بلو أوريجين في وصف المهمة: "سيتحقق المستكشف من صحة قدرات الاتصالات الخاصة ببلو رينج من المدار إلى الأرض".

وأضافت الشركة: "ستختبر المهمة أيضًا أجهزة القياس عن بعد والتتبع والتحكم في الفضاء، والتتبع الإشعاعي الأرضي الذي سيتم استخدامه في مركبة الفضاء الإنتاجية المستقبلية بلو رينج".

وأوضحت الشركة، "سيظل المستكشف على متن المرحلة الثانية من صاروخ نيو جلين طوال مدة المهمة المتوقعة والتي تبلغ ست ساعات."