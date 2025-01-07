شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكواد لعبة Squid Game X من روبلكس Roblox (يناير 2025) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أى شخص شاهد Squid Game يعرف الضغط الشديد للبقاء على قيد الحياة في برنامج الألعاب، وبينما لا يمكنك الحصول على ذلك فى الحياة الواقعية، فإن لعبة Squid Game X الجديدة على Roblox تجعلك قريبًا من ذلك.

وبناءً على لعب ألعاب البقاء على قيد الحياة، سيحتاج اللاعبون إلى كل ذكائهم والمكافآت الأخرى لمجرد البقاء على قيد الحياة، ولحسن الحظ، يمكنك إيجاد الراحة من خلال شراء حياة إضافية باستخدام العملات المعدنية، استخدم قائمة من رموز Squid Game X الجديدة للحصول على عملات معدنية مجانية والحصول على ريح ثانية.

جميع أكواد Squid Game X الجديدة:

150KLIKES: استرد مقابل 55 عملة (جديد)

PENTA: استرد مقابل 35 عملة (جديد)

MINGLE: استرد مقابل 45 عملة

UPDATE11RELEASE: استرد مقابل 75 عملة

$100K$: استرد مقابل 50 عملة

كيفية استرداد أكواد Squid Game X

على الرغم من أن اللعبة صعبة، فإن استرداد أكواد Squid Game X بسيط بدرجة كافية. اتبع العملية خطوة بخطوة أدناه للقيام بذلك: