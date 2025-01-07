شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. جاليليو يكتشف 3 أقمار لكوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف العالم الفلكي الإيطالي جاليليو ثلاثة من أقمار المشتري: كاليستو، وأوروبا وأيو فى مثل هذا اليوم منذ مئات السنين، تحديدا في 7 يناير 1610.

وفقا لما ذكره موقع "space"، عندما نظر إلى المشتري من خلال تلسكوبه، رأى ما اعتقد فى البداية أنه ثلاثة نجوم صغيرة في الخلفية، وقام برسم مواقعها.

لكن تبين فيما بعد أنها أقمار تدور حول المشتري، وكانت أول أقمار تكتشف خارج الأرض، ففي اليوم التالي، نظر جاليليو مرة أخرى ورأى أن النجوم الثلاثة لم تكن في الموضع الذي اعتقد أنه سيكون.

كما أنها بدلاً من أن تكون "ثابتة" في الخلفية مثل النجوم الأخرى، تحركت مع الكوكب،هذه الأقمار، بالإضافة إلى قمر الأرض، كانت أول أقمار يراها أحد في النظام الشمسي.

جاليليو

يعتبر العالم جاليليو جاليلى واحد من أكثر العلماء ذكرًا بين مجتمع الفلكيين، فلا تزال ذكراه مخلدة بفضل اكتشافاته وإطلاق اسمه على مسبار جاليليو المرسل لكوكب زحل والمشترى، وعلى أحد الأقمار الصناعية الملاحية التابعة للاتحاد الأوروبى، ونظرًا لإسهاماته الكثيرة فيجب أن يعرف حق المعرفة، لهذا إليك محطات بارزة فى حياته للتعرف عليه.