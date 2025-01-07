شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "باور بانك" يحافظ على تشغيل ثلاجتك أثناء انقطاع التيار الكهربائي (صور) والان مع تفاصيل الخبر

ابتكرت شركة Biolite حل لأزمة انقطاع الكهرباء المفاجئ وتأثيره على الأجهزة الكهربائية، الذى عرضته في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES هذا الأسبوع، وذلك من خلال بطارية مصممة لتتواجد في منزلك، خلف الثلاجة، أو تحت سطح الطاولة، أو على الحائط أسفل المكتب.



ثلاجة

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، سيكون المفهوم مألوفًا لأي شخص استخدم من قبل مصدر طاقة غير قابل للانقطاع (UPS)، في الأساس، إنها بطارية كبيرة بالإضافة إلى عاكس يتم توصيله بالحائط، ثم تقوم بتوصيل أي جهاز، وعندما ينقطع التيار الكهربائي، تستشعر البطارية النقص وتقلب الإخراج للتغذية من الشحنة المخزنة، وعند استعادة الطاقة، تملأ الخلايا نفسها، جاهزة للمرة التالية.

كما أن البطارية متصلة بتطبيق، لذا سيكون لديك سجل بموعد انقطاع التيار الكهربائي ومدة انقطاعه، وتحصل على إشعارات عندما تحدث الأشياء.

يمكنك أيضًا استخدام النسخ الاحتياطي عند الطلب عندما تكون الطاقة لديك جيدة تمامًا، أو حتى جدولة اتصالها بالإنترنت في أوقات معينة، وهو شيء قد ترغب في القيام به عندما تتعامل مع أسعار الكهرباء المرتفعة لفترات الذروة.



ثلاجة



توجد ثلاثة منافذ على أحد الحواف باتجاه الزاوية، يتصل أحدها بمأخذ كهربائي ومنفذان للتيار المتردد، أحد هذه المنافذ مخصص لشريط الطاقة BioLite المتضمن، والذي يحتوي على ثلاثة منافذ أخرى للتيار المتردد ومنفذان لكل من USB-C وType A.

يتم توفير مجموعة التثبيت الرأسي، ولكن إذا كنت تريد تثبيتها أفقيًا، فستحتاج إلى شراء حامل منفصل من Biolite.

يتم شحنها في تكوينين، Backup Complete، وهي مجموعة من وحدتين بسعة إجمالية تبلغ 3 كيلووات في الساعة يمكنها توفير 30 إلى 60 ساعة من الطاقة.