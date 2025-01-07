شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مراتك بتراقبك؟ خطوات بسيطة تكشف التطبيقات المخفية على هاتفك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جعلت التكنولوجيا الحديثة الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، ولكنها أيضًا فتحت الباب أمام العديد من المخاطر المتعلقة بالخصوصية، فقد تجد نفسك في موقف تتساءل فيه: هل هناك تطبيقات مخفية على هاتفي تتجسس علي؟

ويعتبر إظهار التطبيقات المخفية على الأندرويد أو الايفون أمرًا مهمًا للمستخدمين، حيث يمكن أن تكون هذه التطبيقات مخفية لأسباب خصوصية أو أمنية، وعند إظهارها، يتمكن المستخدم من الوصول إلى جميع التطبيقات المثبتة على هاتفه واستخدامها بحرية.



بالإضافة إلى ذلك، قد يرغب المستخدم في معرفة إذا ما كان هناك تطبيقات مخفية تعمل في الخلفية وتسبب استنزاف للبطارية أو استخدام غير مرغوب فيه للبيانات، كما أن إظهار التطبيقات المخفية يساعد المستخدم في الحفاظ على السيطرة والتحكم الكامل على هاتفه الذكي، وإذا كنت تبحث عن إجابة وطرق للتحقق، ففيما يلى نعرض الخطوات الصحيحة لحماية بياناتك.

الخطوة الأولى: فحص التطبيقات المثبتة

أول خطوة للتحقق من التطبيقات المخفية هي مراجعة قائمة التطبيقات المثبتة، يمكنك القيام بذلك عن طريق:

- الانتقال إلى إعدادات الهاتف واختيار "التطبيقات" أو "مدير التطبيقات".

- مراجعة القائمة والتحقق من أي تطبيق غريب أو غير مألوف.

الخطوة الثانية: استخدام تطبيقات متخصصة للكشف عن التجسس

-هناك أدوات وتطبيقات متاحة تساعدك في الكشف عن التطبيقات المثبتة سرًا، مثل:

Malwarebytes

App Inspector

تقوم هذه التطبيقات بتحليل جميع البرامج المثبتة وإبراز أي تطبيق يشتبه به أو يعمل بشكل خفي.

الخطوة الثالثة: مراجعة الأذونات

التطبيقات الخفية غالبًا ما تتطلب أذونات واسعة النطاق مثل الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون، لذا:

- توجه إلى إعدادات الأذونات لكل تطبيق وقم بمراجعتها بدقة.

- ابحث عن التطبيقات التي تتطلب أذونات غير متوقعة بالنظر إلى وظيفتها.

- طرق إضافية لتعزيز الأمان

- تحديث نظام التشغيل بانتظام لسد الثغرات الأمنية.

- تثبيت برامج حماية موثوقة على الهاتف.

- تجنب تحميل التطبيقات من مصادر غير موثوقة.



