شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بزيادة الاستثمارات بالذكاء الاصطناعى فى 2025 مع تعزيز اللوائح التنظيمية والان مع تفاصيل الخبر

أنهى عام 2024 على نحو قوي بالنسبة لقطاع الذكاء الاصطناعي، حيث ساهمت مكاسب السوق في تعزيز أداء مؤشر ناسداك المركب لعامين متتاليين، وفي تقرير صادر عن شركة UBS المالية العالمية، تمت الإجابة على أسئلة رئيسية تتعلق بمستقبل الذكاء الاصطناعي لعام 2025، مع الحفاظ على نظرة إيجابية تجاه هذا القطاع.

وتتوقع UBS أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي للشركات الأربع الكبرى "Alphabet، Microsoft، Amazon، وMeta" من 224 مليار دولار في 2024 إلى 280 مليار دولار في 2025، كما يشير التقرير إلى ظهور المزيد من المؤشرات على استثمار الذكاء الاصطناعي لتحقيق عوائد مالية ملموسة.

وجاء في التقرير: "التعديلات الكبيرة في الإنفاق الرأسمالي من الشركات الكبرى تُظهر التزامها القوي بنمو الذكاء الاصطناعي الهيكلي، والخبر الجيد هو أننا نتوقع استمرار هذه التعديلات التصاعدية في المستقبل القريب".

يتوقع التقرير أن تشهد اللوائح التنظيمية للذكاء الاصطناعي تقدمًا كبيرًا في 2025، خاصة مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، إلى جانب التطورات في الصين وأوروبا، ويحذر التقرير من أن اللوائح التنظيمية كانت دائمًا تشكل تحديًا للقطاع التكنولوجي، لكنها ضرورية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي.

وتشير UBS إلى أن الطلب على الذكاء الاصطناعي من العملاء السياديين والشركات آخذ في التحسن، مما يعزز من توجهات الإنفاق الرأسمالي،ورغم التحديات المتوقعة مثل اللوائح التنظيمية والانتقالات المحتملة في المنتجات، ينصح التقرير المستثمرين بالاستعداد للتعامل مع هذه التحديات بمرونة.

ومع نضوج سوق الذكاء الاصطناعي، يرى التقرير أن المكاسب السهلة أصبحت أقل، ومن المتوقع حدوث تقلبات أكبر في عوائد الاستثمار خلال عام 2025، ومع ذلك ينصح المستثمرون بالاستفادة من أي تصحيحات في السوق من خلال استراتيجيات منظمة وشراء الأسهم عالية الجودة في هذا القطاع.