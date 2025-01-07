شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إغلاق خوادم Xbox.. ألعاب شهيرة تفقد الاتصال إلى الأبد مع بداية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستغلق العديد من ألعاب Xbox خوادمها بحلول فبراير، ومن المؤكد أن هذه الإغلاقات ستؤثر على ملايين اللاعبين المخلصين، ليست أخبارًا جيدة لأننا نبدأ عام 2025، ولكن بعض هذه العناوين قديمة جدًا لدرجة أنه لا يمكن اعتبارها كذلك.

من المقرر أن تفقد 9 ألعاب على الأقل خوادمها عبر الإنترنت، وبمجرد حدوث ذلك، ستصبح إنجازاتها العديدة غير قابلة للتحقيق، تواجه ألعاب مثل Divine Knockout وRealm Royale Reforged (كلاهما سيغلق في 17 فبراير) توقفًا كاملاً عن الإنجازات بسبب تركيز Hi-Rez Studios على مشاريع أخرى.

كما ستشهد عناوين مثل Hood: Outlaws and Legends (18 فبراير) وDark Alliance (24 فبراير) أيضًا توقفًا جزئيًا أو كليًا عن الإنجازات، بينما ستتبعها سلسلة The Golf Club وKartRider: Drift وDisco Dodgeball Remix في 28 فبراير.

تم بالفعل حذف العديد من هذه الألعاب من المتجر. تشمل بعض العناوين الأخرى أيضًا لعبة EA Sports UFC 3 الشهيرة، والتي ستغلق خادمها في 17 فبراير.

أما بالنسبة لهذا الشهر (يناير 2025)، فستغلق ثلاث ألعاب شهيرة على الأقل، مثل WWE 2K23 وEA Rory McIlroy PGA Tour وBlue Protocol، خوادمها عبر الإنترنت للأبد.

تم الترحيب بلعبة المصارعة الشهيرة، التي يظهر فيها جون سينا ​​كنجم الغلاف، باعتبارها عودة إلى الشكل بعد 2K20 المخيبة للآمال. لكن بمجرد إغلاق الخوادم في 6 يناير لكل من Xbox Series X|S و Xbox One، سيصبح من غير الممكن الحصول على 13 إنجازًا.