شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: الشمبانزى يستخدم أدوات حجرية مثل الإنسان القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدى الدراسات التقنيات التي يستخدمها الشمبانزي لاختيار الأدوات الحجرية لتكسير الجوز، وكشفت عن أوجه تشابه محتملة مع الأساليب التي استخدمها أسلاف البشر القدماء، ولاحظ الباحثون أن الشمبانزي، مثل البشر الأوائل، أظهروا عملية متعمدة في اختيار الأحجار بناءً على خصائص محددة بدلاً من المظهر.

وقد دفعت هذه الرؤية إلى مناقشات حول أوجه التشابه في استخدام الأدوات ونقل المعرفة بين الشمبانزي الحديث والبشر الأوائل، مما يوفر أدلة حول السلوكيات التطورية.

رؤى من الدراسة

وفقًا لبحث نُشر في مجلة Journal of Human Evolution، فحص الفريق العمليات وراء اختيار الشمبانزي لأحجار المطرقة والسندان، وهذه الأدوات جزء لا يتجزأ من عملية تكسير الجوز، حيث تستخدم المطرقة للضرب والسندان لدعم الجوز.

وقدم الباحثون للشمبانزي أحجارًا تم قياسها مسبقًا، لتقييم سمات مثل الصلابة والمرونة والوزن والشكل، واختارت الشمبانزي باستمرار الحجارة الأكثر صلابة كالمطارق والحجارة الأكثر ليونة وثباتًا كسندان، مما يدل على فهمها للكفاءة الميكانيكية.

وأشارت الدكتورة ليديا لونكز، عالمة السلوك، والمؤلفة المشاركة في الدراسة، لموقع Phys إلى أن الاختيارات تعكس قدرة الشمبانزي على تقييم الخصائص الميكانيكية بشكل فعال، وتتوافق النتائج مع دراسات سابقة تشير إلى أن أسلاف البشر الأوائل، المعروفين باسم هومينين أولدوان، اختاروا الحجارة لخصائصها الوظيفية عند صناعة الأدوات منذ أكثر من 2.5 مليون سنة.

التعلم بين الشمبانزي

لوحظ أن الشمبانزي الأصغر سنًا غالبًا ما قلد اختيارات الأدوات للأفراد الأكبر سنًا، مما يشير إلى أن معرفة الأدوات الحجرية الفعالة قد تنتقل عبر الأجيال، ويسلط هذا السلوك الضوء على التوازي المحتمل مع المجتمعات البشرية المبكرة، حيث لعب نقل المهارات دورًا حاسمًا في البقاء والتقدم التكنولوجي.

ويعتقد الباحثون أن فهم هذه الأنماط لدى الشمبانزي يمكن أن يوفر سياقًا قيمًا لتفسير سلوكيات أشباه البشر القدماء، وإلقاء الضوء على كيفية تطور استخدام الأدوات ومساهمته في التطور البشري.