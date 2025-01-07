شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nvidia تحقق زيادة بقيمة 2 تريليون دولار فى قيمتها السوقية خلال 2024 بفضل AI والان مع تفاصيل الخبر

شركة إنفيديا كأكبر الرابحين عالميًا من حيث القيمة السوقية في عام 2024، مدفوعة بالاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي والطلب القوي على رقائقها المخصصة للذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات.

وارتفعت القيمة السوقية لإنفيديا بأكثر من 2 تريليون دولار خلال العام الماضي، لتصل إلى 3.28 تريليون دولار مع نهاية 2024، مما يجعلها ثاني أكبر شركة مدرجة قيمة في العالم، وكانت قيمتها السوقية عند 1.2 تريليون دولار بنهاية 2023.

في حين واصلت شركة آبل تصدرها قائمة الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية، حيث اقتربت من تحقيق تقييم تاريخي بقيمة 4 تريليونات دولار، وجاء هذا النمو مدفوعا بتوقعات المستثمرين بشأن تحسينات الشركة المرتقبة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى إنعاش مبيعات آيفون.

وفي نهاية 2024 جاءت مايكروسوفت في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 3.1 تريليون دولار، تلتها ألفابت وأمازون بقيمة سوقية تقارب 2.3 تريليون دولار لكل منهما.

وساهمت هذه الشركات التقنية بشكل كبير في تعزيز المؤشرات العالمية خلال 2024، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 23.3%، بينما قفز مؤشر ناسداك بنسبة 28.6%.

ورغم التقييمات المرتفعة للأسهم والتوترات المحتملة بسبب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى تباطؤ متوقع في تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية، يبقى المحللون متفائلين بشأن الأداء القوي للشركات التقنية في 2025.

وفي هذا الإطار، يتوقع دانيل آيفز من Wedbush، ارتفاعا بنسبة 25% في أسهم التكنولوجيا خلال 2025، مرجعا ذلك إلى بيئة تنظيمية أقل صرامة تحت إدارة دونالد ترامب، ومبادرات قوية قادمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وقاعدة مستقرة للشركات الكبرى مثل تيسلا.

وأضاف: "نعتقد أن أسهم التكنولوجيا ستكون قوية في 2025 بفضل ثورة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 2 تريليون دولار من الإنفاق الرأسمالي الإضافي على الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة."