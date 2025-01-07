شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر Google Play ومتجر تطبيقات Apple يزيلان تطبيقات VPN متعددة في الهند والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث لـ TechCrunch، عن أنه تمت إزالة العديد من تطبيقات الشبكة الخاصة الافتراضية ( VPN ) من متجر Google Play ومتجر تطبيقات Apple في الهند.

وتم سحب هذه التطبيقات فيما يبدو أنه أول حملة صارمة ضد هذه التطبيقات، بعد أكثر من عامين من إصدار الحكومة لقواعد تتطلب من مزودي خدمة VPN جمع وتخزين تفاصيل العملاء.

وأغلق العديد من مزودي VPN سابقًا خوادمهم المادية في البلاد استجابة للقواعد التي صدرت في أبريل 2022، لكنهم ما زالوا يقدمون خدمات للعملاء في الهند.

تم حجب تطبيقات VPN في الهند بعد طلب الإزالة

وفقا لوثيقة اطلع عليها موقع TechCrunch، أصدرت وزارة الداخلية أمرًا إلى Google وApple، تطلب من الشركتين إزالة تطبيقات VPN متعددة من متجر Play ومتجر App Store على التوالي، و تم إرسال طلب الحكومة إلى Google في 29 أكتوبر، وتم رصده مؤخرًا بواسطة المنشور على قاعدة بيانات Lumen.

أحد أبرز تطبيقات VPN التي تم سحبها من كلا متجري التطبيقات هو تطبيق 1.1.1.1 من Cloudflare، وهو مزود خدمة شبكة توصيل المحتوى ومقره الولايات المتحدة ، ومن بين التطبيقات الأخرى التي تم حذفها أيضًا Touch VPN وX-VPN و Hide وPrivadoVPN .

وكانت كل من Google وApple قد حجبتا بالفعل إمكانية الوصول إلى هذه التطبيقات، وقت نشر هذه القصة ، ولا تزال تطبيقات VPN الأخرى، مثل Proton VPN وExpress VPN وPrivate Internet Access وMullvad، متاحة على المنصتين.

يأتى إزالة هذه التطبيقات بعد أكثر من عامين من إصدار الحكومة أمرًا لمقدمي VPN الذين يقدمون خدمات في البلاد بجمع وتخزين تفاصيل عملائهم لمدة خمس سنوات، وفي أبريل 2022، قال فريق الاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية التابع لوزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية (CERT-In) إن مقدمي الخدمة سيحتاجون إلى تخزين الأسماء والعناوين وعناوين IP وتفاصيل الاتصال الأخرى للمستخدمين في الهند.

وبعد شهرين من إصدار CERT-In للأمر، أعلنت شركات VPN البارزة مثل ExpressVPN و Surfshark و NordVPN وPrivate Internet Access أنها لن تمتثل للقواعد، وأغلقت بعد ذلك خوادم VPN المادية الخاصة بها في الهند.

جدير بالذكر أن هذه الشركات المزودة للخدمة تواصل تقديم خدمات VPN للعملاء، على الرغم من أنها لا تعمل في البلاد.