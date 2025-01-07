شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام ألتمان: OpenAI تركز الآن على الذكاء الفائق والان مع تفاصيل الخبر

زعم الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان أن الشركة لديها الآن فهم أساسي لكيفية بناء الذكاء الاصطناعي العام (AGI) وتحول تركيزها نحو الذكاء الفائق.

وأكد ألتمان أن الذكاء الفائق يمكن أن يعيد تشكيل العالم ويسرع الاكتشاف العلمي والابتكار إلى نقطة تتجاوز القدرات البشرية، وبينما لم يشارك الرئيس التنفيذي أي خرائط طريق، قال إن العالم سيرى أول لمحة عن التكنولوجيا في السنوات القليلة المقبلة ، كما لم تستعرض OpenAI أي نماذج للذكاء الاصطناعي بقدرات الذكاء الاصطناعي العام حتى الآن.

الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI يؤكد على الذكاء الفائق

في مدونته الشخصية، نشر ألتمان منشورًا يركز على العام الجديد ، حيث استعرض رحلة الشركة وشارك إلى أين تتجه في المستقبل القريب، كما سلط الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI الضوء على أن الشركة تأسست قبل تسع سنوات كمختبر بحثي غير ربحي ولم تصبح ذات صلة بصناعة التكنولوجيا حتى إطلاق ChatGPT في نوفمبر 2022 ، كما كشف أن روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي كان يُسمى في البداية "Chat With GPT-3.5".

بالنظر إلى المستقبل، زعم ألتمان أن الشركة اكتسبت فهمًا تقليديًا وأساسيًا لبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي العام وأضاف أن أول عملاء الذكاء الاصطناعي قد ينضمون إلى القوى العاملة في عام 2025.

جدير بالذكر أنه من المعتقد أن وكيل الذكاء الاصطناعي متعدد الخطوات للأغراض العامة سيتطلب مستوى معينًا من الذكاء الاصطناعي العام للتعامل مع المهام المعقدة في العالم الحقيقي ، ولم تطلق OpenAI بعد وكيل الذكاء الاصطناعي الأول الخاص بها.

وأضاف "نحن نحب منتجاتنا الحالية، لكننا هنا من أجل المستقبل المجيد، وبفضل الذكاء الفائق، يمكننا أن نفعل أي شيء آخر، ويمكن للأدوات فائقة الذكاء أن تعمل على تسريع الاكتشافات العلمية والابتكارات بشكل هائل بما يتجاوز ما نحن قادرون على القيام به بمفردنا، وبالتالي زيادة الوفرة والازدهار بشكل هائل".

وبعد أن أدلى بهذا التصريح الجريء، أكد الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI أنه على الرغم من أن الأمر يبدو وكأنه خيال علمي، فإن الشركة واثقة من أنها ستصل إلى الذكاء الفائق في السنوات القليلة المقبلة ، كما أكد ألتمان على ضرورة "التصرف بحذر شديد" مع الذكاء الفائق مع تعظيم الفائدة الواسعة وتمكين الجميع.

فى الوقت الحالي، يشاع أن شركة الذكاء الاصطناعي تعمل على مشروع GPT-5، والذي يُقال أيضًا أنه يحمل الاسم الرمزي لمشروع Orion ، بالإضافة إلى ذلك أعلنت OpenAI عن سلسلة o3 من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تركز على التفكير المتقدم، والتي من المتوقع إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.