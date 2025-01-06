شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بص في المراية.. Omnia مرآة ذكية لقياس الصحة بدلاً من الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات معرض CES 2025، تم عرض "Omnia"، وهي مرآة ذكية مصممة لتقديم تجربة صحية متكاملة، وعلى الرغم من كونها في مراحل التطوير الأولى، إلا أن الفكرة التي تقدمها هذه المرآة تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تصور إمكانيات الصحة الرقمية، مع التركيز على تقديم حلول مبتكرة في مراقبة صحة المستخدم.

مفهوم جديد في مراقبة الصحة

تمثل Omnia أكثر من مجرد مرآة تقليدية، فهي تهدف إلى أن تصبح أداة حيوية لقياس صحة الجسم بشكل شامل، وتتيح هذه المرآة للمستخدم مسحًا كاملاً لجسمه بزاوية 360 درجة، مما يوفر رؤى دقيقة عن وزن الجسم، صحة القلب والرئتين، إضافة إلى معايير أخرى مثل النوم والنشاط والتغذية، عبر جهاز قابل للارتداء متصل بالمرآة.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الصحة

ما يميز Omnia هو استخدامها للذكاء الاصطناعي، حيث ستتيح المرآة تفاعلًا مباشرًا عبر شاشة لمس ومساعد صوتي مدمج. كما أن هناك خططًا لإدخال مزايا أخرى في المستقبل، مثل الرؤية الحاسوبية، التي ستتمكن من اكتشاف وجود أجسام قريبة من وجه المستخدم مثل البطانيات أو الألعاب المحشوة، مما يسهم في رفع مستوى الأمان.

التواصل مع المهنيين الصحيين

من بين أبرز المزايا التي تقدمها Omnia هو استخدامها كبوابة للطب عن بعد، حيث سيتمكن الأطباء والمهنيون الصحيون من الوصول إلى البيانات الصحية للمستخدم عبر النظام المتكامل، مما يتيح لهم تقديم مشورة طبية مبنية على البيانات الحية.

المستقبل المجهول

على الرغم من أن هذا المنتج لا يزال في مرحلة التصميم، إلا أن الإعلانات حول Omnia أثارت الكثير من الاهتمام، من المتوقع أن تتوافر بعض ميزات المرآة في تطبيقات صحية في عام 2025، لكن من غير الواضح متى سيكون المنتج النهائي متاحًا للمستهلكين، خاصة في ظل التكلفة المحتملة التي قد تجعل المنتج بعيدًا عن متناول الكثيرين.