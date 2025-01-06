شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن خطط لمهمة إعادة عينات المريخ إلى الأرض غدًا 7 يناير والان مع تفاصيل الخبر

من المقرر أن تقدم وكالة ناسا تحديثًا عن برنامجها الخاص بإرجاع عينات المريخ (MSR) خلال مؤتمر صحفي صوتي فقط في 7 يناير.

واجه البرنامج، الذي يهدف إلى جلب عينات من المريخ إلى الأرض للدراسة العلمية التفصيلية، تحديات تتعلق بالتكلفة والجدول الزمني، حيث تشير التقديرات إلى إنفاق محتمل قدره 11 مليار دولار وتاريخ الانتهاء في وقت متأخر من عام 2040، ومن المتوقع أن يلقي هذا الإعلان الضوء على الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضايا.

أهداف وتحديات العودة إلى المريخ

وبحسب بيان صادر عن وكالة ناسا، نقله موقع سبيس دوت كوم ، فإن برنامج MSR يهدف إلى إعادة عينات مختارة علميًا تم جمعها بواسطة مركبة Perseverance الجوالة لتعزيز فهم جيولوجيا المريخ وتطور المناخ والحياة القديمة المحتملة.

وتضمنت الخطط الأولية مهمة تعاونية مع وكالة الفضاء الأوروبية ( ESA) ، باستخدام مركبة هبوط لاستعادة عينات من Perseverance ومركبة فضائية منفصلة لإعادتها إلى الأرض.

وتشير التقارير إلى أن ارتفاع تكاليف البرنامج والتعقيدات الفنية قد أدت إلى تعديلات كبيرة ، فقد ارتفعت تقديرات التكلفة من 3 مليارات دولار في عام 2020 إلى 11 مليار دولار بحلول عام 2024، وسلطت التقييمات الضوء على التأخيرات التي قد تمتد إلى عام 2040، وصرح مدير وكالة ناسا بيل نيلسون خلال إحاطة إعلامية في أبريل 2024، والتي غطتها سبيس فلايت ناو، أن مثل هذه التأخيرات والتكاليف "غير مقبولة".

التعاون الصناعي لتقليل التكاليف والوقت

كانت الجهود المبذولة لتبسيط المهمة مستمرة، بمشاركة القطاع الخاص لاقتراح حلول فعالة من حيث التكلفة، وفي 18 ديسمبر في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، أشار نيلسون إلى أهمية دمج الخبرة الصناعية، وهو ما قد يؤدي إلى تسريع الجداول الزمنية وخفض التكاليف.

وقد أضافت خطط الصين لإطلاق مهمة خاصة بها لجمع عينات من المريخ بحلول عام 2028، بهدف استكمالها في عام 2031، إلحاحًا تنافسيًا على مشروع ناسا ، ومن المتوقع أن يتم توضيح تفاصيل الخطة المنقحة ودور الشركاء الخارجيين خلال الإحاطة القادمة.

وسيكون الحدث متاحًا للاستماع العام على الموقع الرسمي لوكالة ناسا.