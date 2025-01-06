شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كسبوا كام خلال 2024؟.. تعرف على أرباح إيلون ماسك وزوكربيرج وجيف بيزوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد أغنى الناس على هذا الكوكب ارتفاعًا في ثرواتهم في عام 2024 حيث ساعد طفرة الذكاء الاصطناعي وخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وفوز دونالد ترامب في الانتخابات والتوقعات الاقتصادية القوية سوق الأسهم على الازدهار.

زاد ثراء أغنى 10 أشخاص في العالم بأكثر من 500 مليار دولار في العام الماضي، مما عزز صافي ثروتهم المجمعة إلى ما يزيد قليلاً عن 2 تريليون دولار - ليس بعيدًا عن القيمة السوقية البالغة 2.3 تريليون دولار لشركة أمازون وألفابت مالكة جوجل.

إذا وسعنا العدسة لتشمل أكبر 20 اسمًا في مؤشر بلومبرج للمليارديرات، فإن صافي الثروة الإجمالي قفز بمقدار 700 مليار دولار إلى أكثر من 3 تريليون دولار بحلول نهاية العام، لينافس القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت البالغة 3.1 تريليون دولار.

إيلون ماسك

وتصدر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس قائمة الأثرياء بثروة بلغت 203 مليار دولار للعام، مما رفع ثروته الشخصية إلى 432 مليار دولار عند إغلاق السوق في 31 ديسمبر.

بلغت ثروته الصافية 486 مليار دولار لفترة وجيزة قبل أسبوعين بعد ارتفاع أسهم تسلا إلى مستوى قياسي وقفز تقييم سبيس إكس إلى 350 مليار دولار، عند هذه النقطة، تجاوزت مكاسبه السنوية البالغة 257 مليار دولار صافي ثروة جيف بيزوس بالكامل، رقم 2 في قائمة الأثرياء.

مارك زوكربيرج

ومع ذلك، لم يكن ماسك هو الوحيد الذي حقق مكاسب ثروات ضخمة في عام 2024، فقد زاد ثراء الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج، ورئيس شركة إنفيديا جينسن هوانج، والمؤسس المشارك لشركة أوراكل لاري إليسون، وبيزوس ما بين 60 مليار دولار و80 مليار دولار مع ارتفاع قيمة شركاتهم.

مايكل ديل

حقق كبار الشخصيات في مجال التكنولوجيا مكاسب كبيرة أيضًا، حيث أضاف مايكل ديل، مؤسس شركة تصنيع أجهزة الكمبيوتر التي تحمل نفس الاسم، 45 مليار دولار إلى ثروته.

مؤسسا جوجل

أضاف مؤسسا جوجل لاري بيج وسيرجي برين 42 مليار دولار و38 مليار دولار على التوالي إلى ثرواتهما، كما اكتسب وارن بافيت، الذي تدين مجموعته بيركشاير هاثاواي بعشرات الشركات مثل جيكو وحصص ضخمة في شركات عامة مثل كوكا كولا، 22 مليار دولار وأنهى العام بـ 142 مليار دولار.