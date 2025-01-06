شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنيات وأحداث لا تزال تلهم العالم بعد 25 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عام 2000، لم يكن أحد ليتوقع التأثير الذي قد يحدثه ظهور أول هاتف بكاميرا، أو محطة الفضاء الدولية وغيرها من الأحداث المهمة التى ظهرت قبل ربع قرن، وعلى الرغم من أن عام 2000 قد يبدو وكأنه لم يمر عليه وقت طويل - خاصة مع محاولات الجيل Z لإحياء موضة عام 2000 - إلا أن الحياة اليومية بدت مختلفة بشكل كبير، وكان Instagram على بعد عقد من الاختراع.

لذا، مع حلول عام 2025، إليكم نظرة إلى الوراء على بعض الأحداث والتقنية والأحداث الجديرة بالاهتمام والتي جذبت انتباهنا لأول مرة منذ 25 عامًا واستمرت منذ ذلك الحين.

- تم طرح أول هاتف مزود بكاميرا في العالم منذ 25 عامًا

على الرغم من شيوع الهواتف المزودة بكاميرا اليوم، إلا أن أول هاتف معروض للبيع مزود بكاميرا تم طرحه في عام 2000، كان الهاتف يسمى J-SH04، وكانت دقته 0.1 ميجا بكسل فقط.



اول هاتف بكاميرا

في الصورة أعلاه نسخة عام 2002 من هاتف J-Phone.

أول لعبة "The Sims"

ظهرت لعبة الكمبيوتر الشهيرة "The Sims" لأول مرة في 4 فبراير 2000، ومنذ ذلك الحين، باعت السلسلة 200 مليون نسخة من اللعبة، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست في عام 2020.



The Sims

تم إصدار إحدى أحدث إصدارات اللعبة، "The Sims 4: Life and Death"، في 31 أكتوبر 2024.

أول بشر على محطة الفضاء الدولية

وصل طاقم العمل أول مقيم فيها في عام 2000، وعلى الرغم من أن الرئيس رونالد ريجان أمر وكالة ناسا للتعامل مع الفضاء الدولي في عام 1984، إلا أنه لم يكن هناك أشخاص يعيشون فيها حتى عام 2000.



محطة الفضاء الدولية

أصبح بيل شيبرد ويوري جيدزينكو وسيرجي كريكالييف أول ثلاثة يقيمون على متن محطة الفضاء الدولية ويعيشون هناك عدة أشهر، ومن ثم فقد خسر أكثر من 270 شخصًا من أكثر من 20 محطة فضائية دولية، وفقًا لما قاله ناسا.