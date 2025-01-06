شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش هتحتاج تروح معمل.. خاتم ذكى جديد يمكنه عمل "رسم قلب" بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت العديد من الخواتم الذكية التى يمكنها تقديم مخطط كهربية القلب بطريقة سهلة، بما في ذلك خاتم Circul+ من Bodimetrics لأول مرة في عام 2021، ولكن ما كان لديها من ميزات مراقبة القلب كان يفتقر إلى الأناقة، أو حتى المظهر مثل الخاتم الحقيقي، ومع ذلك، في معرض CES 2025 اليوم، تعرض Circular خاتمها من الجيل الثاني الذي يعد بمراقبة صحة قلبك.

وخلال معرض CES Unveiled ظهر الخاتم الجديد وهو لامع بالفعل، كما أنه خفيف الوزن بشكل ملحوظ، ويمكن ملاحظة عقد الاستشعار داخل الحلقات عند الانزلاق على الخاتم لأول مرة، ولكن بعد دقيقة أو نحو ذلك من ارتدائه، بالكاد تشعر وكأنك ترتدي خاتمًا على الإطلاق.

وتقول Circular إن Ring 2 يتميز بأجهزة استشعار محسّنة بالإضافة إلى مخطط كهربية القلب المذكور أعلاه، وعمر بطارية ثمانية أيام وقاعدة شحن لاسلكية أفضل، وأضافت الشركة أن تطبيقها المصاحب والذكاء الاصطناعي قد أعيد تصميمهما بالكامل لتقديم "تجربة مستخدم أكثر سهولة ودقة"، ناهيك عن أن الجسم مصنوع الآن من التيتانيوم بأربعة ألوان؛ الذهبي والفضي والأسود والذهبي الوردي.

لا يحتوي هذا الجيل الأحدث على الاهتزازات الموجودة في حلقات الجيل الأول من Circular، لكن المؤسس المشارك للشركة كشفت أن الاهتزازات ستعود في تكرار قادم، وفي الوقت الحالي، من المقرر أن تصل حلقات الجيل الثاني إلى أرفف المتاجر في فبراير أو مارس 2025، لكن الشركة تقول إنها ستكلفك 380 دولارًا عند وصولها.