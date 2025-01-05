شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرشاة أسنان ذكية تكشف أسرارك الصحية.. هل يصبح الخيال العلمي حقيقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

قد تتمكن فرشاة الأسنان ذات التقنية العالية قريبًا من إخبار الطبيب عن عاداتك السيئة بما في ذلك كمية التدخين أو المشروبات التي تشربها بالضبط، حيث ستكون الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مع قدرتها على تتبع كل ما استهلكته، قادرة على القيام بأكثر من مجرد تنظيف أسنانك.

في الواقع، قد يعرفون أنك مريض قبل أن تكتشف ذلك، وتعني التطورات العلمية المذهلة أيضًا أن كلبك الأليف سوف يكون قادرًا قريبًا على إخبارك عندما يحين وقت التنزه ، أو حتى المطالبة بمكافأة.

قد يبدو الأمر وكأنه خيال علمي، لكن عالم المستقبل ويليام هيجام من شركة Next Big Thing Consulting قال: "الذكاء الاصطناعي يعني أن كل هذا قد يصبح حقيقة قريبًا".

قد تصبح الأجهزة المشابهة للجهاز المحمول الذي استخدمه ليونارد "بونز" ماكوي من مسلسل "ستار تريك" والذي يقوم بمسح الجسم وإعطاء تشخيص فوري متاحة قريبًا.

ومن خلال تحليل اللعاب، سيتمكن الباحثون من تتبع مقاييس الصحة البشرية، من الوزن المكتسب أو المفقود إلى السعرات الحرارية المستهلكة ، إلى جانب وحدات الكحول وعدد السجائر التي تدخنها، ومن الممكن أيضًا إرسال المعلومات إلى الأطباء العامين أو شركات التأمين.

وقال ويليام: "أي شخص في السن الكافية ليتذكر جهاز التريكوردر من مسلسل "ستار تريك" سيعرف أنه جهاز يمكنه تحليل أعراض شخص ما وصحته عن طريق تمريره عبر الجسم.

"فرشاة الأسنان، أو حتى المراحيض، التي تحلل اللعاب والفضلات من أجسامنا، ستظهر مدى صحتنا أو عدم صحتنا وتوصي بكيفية إصلاحنا.

وستكون هذه الأدوات الذكية قادرة على نقل المعلومات إلى طبيبك أو شركة التأمين الصحي الخاصة بك، وإذا تمكنت من الحفاظ على صحتك، فستحصل على تأمين أرخص."

ويتوقع ويليام أيضًا أننا سنكون قادرين قريبًا على التواصل مع حيواناتنا الأليفة باستخدام واجهة الذكاء الاصطناعي على أطواقها، وأضاف أن " العلماء يعملون على تطوير مترجمين للحيوانات الأليفة سيكونون قادرين على إخبارك بما تعنيه تلك المواءات والنباحات".

لكن رجل الأعمال والمؤلف جوناثان ماكدونالد حذر من أن الذكاء الاصطناعي هو "نوع جديد" وأنه يشكل "تهديدًا حقيقيًا ووجوديًا للغاية".