شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذى يمكن توقعه فى مؤتمر سامسونج الصحفى فى CES 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

تعد سامسونج من الشركات العملاقة في مجال الإلكترونيات، وتعتبر من اللاعبين الرئيسيين في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، الشركة الكورية الجنوبية، التي تنتج مجموعة واسعة من المنتجات مثل الأجهزة المحمولة، أجهزة التلفزيون، نظام الترفيه المنزلي، والأجهزة المنزلية، تستخدم هذا المعرض لتؤكد مكانتها الكبيرة في هذه المجالات.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم سامسونج لمحة عن بعض التقنيات المستقبلية التي تعمل عليها، مما يجعلها محط أنظار الجمهور العالمي في كل دورة من دورات CES.

في عام 2024، على سبيل المثال، تناول مؤتمر سامسونج الصحفي التحديثات المعتادة مثل أجهزة التلفزيون الجديدة، أجهزة العرض، والسماعات، لكن المؤتمر لم يقتصر فقط على تلك المنتجات المعتادة، بل قدم أيضا بعض الابتكارات المستقبلية لأول مرة. ورغم أننا لن نتمكن من رؤية شاشات MicroLED الشفافة في متاجر Best Buy قريبا، إلا أن Music Frame speaker الذي تم عرضه لأول مرة في CES 2024 أصبح متاحًا للشراء بالفعل، هذه الابتكارات تعكس حرص سامسونج على تقديم منتجات تكنولوجية مبتكرة في مختلف المجالات.

ولكن من بين جميع الابتكارات، يظل روبوت Ballie الذي شارك في CES مرتين سابقا هو الأكثر إثارة للاهتمام، ويأمل الكثيرون في أن يظهر مجددا في CES 2025، مع مزيد من التطوير وربما مع تاريخ إصدار حقيقي هذه المرة.

وBallie هو روبوت صغير مزود بالذكاء الاصطناعي، كان قد تم عرضه في السنوات السابقة كأداة متعددة الاستخدامات تهدف إلى تحسين الحياة اليومية في المنزل، من خلال مساعدته في المهام المنزلية أو الترفيهية.

ما الذي يمكن توقعه في مؤتمر سامسونج الصحفي في CES 2025؟

من المتوقع أن يكون Ballie أكثر استقلالية هذه المرة، وهو ما يتماشى مع شعار سامسونج لمؤتمر CES 2025 "الذكاء الاصطناعي للجميع: في كل مكان، كل يوم"، هذه الفكرة تعكس توجه الشركة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية بشكل أوسع، من خلال تطوير منتجات جديدة تعزز من هذه التقنية.

ونشرت سامسونج بالفعل عدة إعلانات مبكرة عبر موقعها الإخباري، حيث عرضت أجهزة منزلية معززة بالذكاء الاصطناعي مثل الثلاجات والأجهزة الأخرى التي تحتوي على شاشات مدمجة، هذه الأجهزة تهدف إلى تحسين كفاءة الاستخدام وتقديم تجربة ذكية للمستخدمين.

ومع ذلك، لا تقتصر الابتكارات على الذكاء الاصطناعي فقط. فقد أعلنت سامسونج عن شاشة QD-OLED جديدة بحجم 27 بوصة مخصصة للألعاب، هذه الشاشة تعد من أحدث التقنيات التي تعزز من تجربة الألعاب من خلال تقديم صور عالية الجودة وألوان زاهية. إضافة إلى ذلك، أعلنت سامسونج عن شراكتها مع جوجل لتقديم Eclipsa، وهي تقنية صوت ثلاثي الأبعاد تهدف إلى تقديم تجربة صوتية متقدمة، تنافس تقنيات مثل Dolby Atmos وDTS.

وهذه التقنية الجديدة تهدف إلى توفير تجربة صوتية غامرة تتناسب مع تكنولوجيا الصوت الحديثة، مما يجعلها بديلاً محتملاً لتقنيات الصوت المتوفرة حاليًا في السوق.

ورغم أن سامسونج قد قدمت العديد من الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصوتية، إلا أن هناك أيضًا اهتمامًا كبيرًا في مجال نظام الترفيه المنزلي.

من المتوقع أن تقدم سامسونج تحديثات جديدة على أنظمتها المنزلية، مع تحسينات في جودة الصوت والصورة، بالإضافة إلى إضافة تقنيات جديدة تضمن للمستخدمين تجربة ترفيهية متكاملة داخل منازلهم.

البث المباشر لمؤتمر سامسونج في CES 2025

يمكنكم متابعة مؤتمر سامسونج الصحفي في CES 2025 عبر البث المباشر من خلال الرابط المخصص لذلك، سيبدأ البث يوم الاثنين، 6 يناير 2025، الساعة 5:00 مساء بتوقيت شرق أمريكا.

سيكون المؤتمر فرصة لمعرفة المزيد عن التقنيات الجديدة التي ستغير مستقبل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، والتعرف على آخر الابتكارات التي ستقدمها سامسونج في هذا الحدث العالمي.



