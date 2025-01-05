شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معرض CES 2025.. يجمع الابتكار والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

يشهد معرض CES 2025 والذي يقام في الفترة من 7 إلى 10 يناير الجاري، تركيزًا غير مسبوق على تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في مختلف المجالات، بدءًا من تحسين تجربة المستخدم في الأجهزة الذكية وصولاً إلى تعزيز الكفاءة في القطاعات الصناعية، وشركات كبرى مثل كوالكوم وأرم ستعرض أحدث معالجاتها التي تعزز أداء الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة، كما ستكشف الشركات الناشئة عن حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات الرعاية الصحية، النقل، والتعليم.

ومع تزايد الاهتمام بالقضايا البيئية، سيشهد المعرض الكشف عن منتجات وتقنيات تركز على تقليل استهلاك الطاقة والحد من انبعاثات الكربون، من المتوقع أن تقدم شركات مثل تسلا وستارلينك تقنيات جديدة للطاقة المتجددة والاتصال المستدام.

قطاع السيارات الذكية سيكون من أبرز محاور CES 2025، حيث ستعرض شركات مثل آبل وبايت دانس نماذج سيارات تعتمد على القيادة الذاتية وتكامل الذكاء الاصطناعي، هذه السيارات ستوفر تجربة قيادة أكثر أمانا وراحة، مع التركيز على تقنيات الترفيه داخل المركبة.

كذلك تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) ستلعب دورًا كبيرًا في CES 2025، شركات مثل ميتا وتينسينت ستعرض أحدث منصاتها لتجارب الميتافيرس، مما يمهد الطريق لجيل جديد من الألعاب التفاعلية وتجارب العمل والتعليم عن بعد.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إطلاق أجهزة منزلية ذكية تعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتوفير تجربة أكثر تخصيصًا وراحة للمستخدمين، أجهزة مثل الثلاجات التي تتنبأ بالاحتياجات الغذائية أو الغسالات التي تقلل استهلاك المياه ستجذب اهتمام الزوار.

وتتميز نسخة هذا العام من CES بزيادة كبيرة في عدد الشركات الناشئة المشاركة، حيث تم تخصيص جناح خاص لها يعرف بـ "وادي الابتكار"، بالإضافة إلى ذلك فإن التركيز على الأمن السيبراني وحماية البيانات سيكون حاضرا بقوة، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى زيادة الهجمات الإلكترونية على الأجهزة الذكية.