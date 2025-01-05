شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 18.2.1 قريبًا.. إليك ما سيحصل عليه مستخدمو أيفون والان مع تفاصيل الخبر

تستعد أبل لإطلاق تحديث iOS 18.2.1 لأجهزة أيفون هذا الشهر، ما يعني أن التحديث الرئيسي iOS 18.3، المتوقع كأول تحديث كبير في عام 2025، قد يتأخر، وعادة ما تخصص آبل تحديثات1 لمعالجة مشكلات محددة أو تحسينات أمنية، ويبدو أن الملايين من مستخدمي آيفون سيحصلون على هذا التحديث قريبًا، وقد حددت الشركة بالفعل رقم الإصدار للتحديث، ما يشير إلى قرب طرحه.

وسيكون هذا التحديث إصدارًا صغيرًا يهدف إلى إصلاح الأخطاء التي ظهرت في إصدار iOS 18.2 ومعالجة أي مشكلات أمنية قد تهدد المستخدمين. وفقًا لتقرير من MacRumors، لم يتم الكشف عن تفاصيل التحديث بشكل رسمي بعد.

إذا كنت تنتظر إصدار iOS 18.3 هذا الشهر، فقد تحتاج إلى الانتظار لفترة أطول، كذلك من المحتمل أن تؤجل آبل إطلاق الإصدار التالي إلى أواخر يناير.

تشير التقارير إلى أن تحديث iOS 18.4 الأكبر سيصدر في الفترة بين مارس وأبريل 2025. وقد يجري تأجيل التحديثات الرئيسية الأخرى لفترة أطول بعد إصدار iOS 18.2.

يُذكر أن الإصدار الحالي (iOS 18.2) جلب ميزات ذكاء اصطناعي جديدة لنماذج آيفون المؤهلة (آيفون 15 برو أو أحدث)، بالإضافة إلى تحسينات كبيرة لجميع المستخدمين.

وفقًا لتقرير من محللي الأمن في Lookout، رغم أن أجهزة أندرويد تباع بأعداد أكبر من آيفون، إلا أن الأجهزة التي تعمل بنظام iOS تعتبر هدفًا أسهل للمخترقين.

وأشار التقرير إلى أن أجهزة iOS تُستخدم بشكل كبير في المؤسسات، ما يجعلها عرضة لهجمات التصيد الاحتيالي، وذكر تقرير الربع الثالث من 2024 أن 18.4% من أجهزة iOS تعرضت لمحاولات اختراق، مقارنة بـ 11.4% فقط لأجهزة أندرويد.

محاولات الاختراق تستهدف الحصول على بيانات مثل كلمات المرور وأسماء المستخدمين، مما يتطلب من المستخدمين الحذر بشأن ما يتم فتحه أو استخدامه على أجهزتهم الرسمية.