شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعلن عن تحديث لخطط إعادة عينات المريخ في 7 يناير والان مع تفاصيل الخبر

يواجه برنامج ناسا لإعادة عينات من كوكب المريخ تكاليف باهظة تصل إلى 11 مليار دولار وجدول زمني قد يصل إلى عام 2040، وتستعد وكالة ناسا بالفعل لإعلانها الكبير الأول، والذي يتعلق بمهمة الوكالة الطموحة، ولكن المحاصرة، المتمثلة في إعادة عينات من كوكب المريخ.

وسيعقد كبار المسئولين في وكالة ناسا مؤتمرًا صحفيًا صوتيًا فقط الثلاثاء 7 يناير لتحديث الجمهور بشأن برنامج إعادة عينات المريخ، وسيبدأ المؤتمر الصحفي وستتمكن من الاستماع عبر الإنترنت من خلال موقع وكالة ناسا على الويب.

سيستضيف مدير ناسا بيل نيلسون ونيكي فوكس، المديرة المساعدة للوكالة للبعثات العلمية، جلسة إحاطة استكشاف المريخ، وكتب مسؤولون في ناسا في بيان بتاريخ "ستتضمن الجلسة الإحاطة جهود ناسا لإكمال أهدافها المتمثلة في إعادة عينات مختارة علميًا من المريخ إلى الأرض مع خفض التكلفة والمخاطر وتعقيد المهمة" .

صمم برنامج إعادة عينات المريخ التابع لوكالة ناسا للقيام بما يوحي به اسمه: إعادة قطع من المريخ إلى الأرض حتى يتمكن العلماء من دراسة الكوكب الأحمر عن قرب. ولتحقيق هذه الغاية، جمعت مركبة ناسا المستكشفة على المريخ بالفعل مجموعة كبيرة من العينات منذ وصولها إلى الكوكب في عام 2021.

وكتبت ناسا في البيان: "كان برنامج إعادة عينات المريخ التابع للوكالة هدفًا رئيسيًا طويل الأمد لاستكشاف الكواكب الدولية لأكثر من عقدين من الزمن" ، و"تجمع مركبة ناسا المثابرة عينات علمية مقنعة ستساعد العلماء على فهم التاريخ الجيولوجي للمريخ وتطور مناخه والاستعداد للمستكشفين البشريين في المستقبل، و ستساعد إعادة العينات أيضًا في بحث ناسا عن علامات الحياة القديمة .

لكن مهمة إعادة العينات التي سترسلها مركبة برسيفيرانس إلى كوكب المريخ إلى الأرض وصلت إلى مفترق طرق.

وكانت إحدى الخطط لإعادة عينات بيرسيفيرانس إلى الأرض تتطلب هبوط مركبة هبوط بالقرب من المركبة الجوالة ، واستخدام ذراع آلية متطورة (أو ربما طائرات بدون طيار آلية مثل مروحية إنجينيويتي المريخية التابعة لوكالة ناسا) لجمع العينات من بيرسيفيرانس وتخزينها في صاروخ يتم إطلاقه بعد ذلك في المدار، ثم تقوم مركبة فضائية أخرى، تقدمها وكالة الفضاء الأوروبية، بجمع كبسولة العينة لرحلة إلى الأرض.

فى عام 2020، بلغت التكلفة المقدرة لخطة إعادة عينات المريخ تلك حوالي 3 مليارات دولار ، وبحلول أبريل 2024، أصبحت تعقيدات المهمة والتحديات الفنية أكثر وضوحًا، وارتفعت تكلفتها إلى ما يقدر بنحو 11 مليار دولار في نهايتها العليا .

كما وجد تقييم في سبتمبر 2023 المزيد من الأخبار السيئة: نظرًا للبنية المعقدة للخطة، فمن المحتمل ألا تتمكن وكالة ناسا من إعادة عينات بيرسيفيرانس إلى الأرض حتى عام 2040، أي بعد 20 عامًا كاملة من إطلاق المركبة لأول مرة إلى المريخ.