شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور أولية لهاتف iPhone 17 Pro تظهر كاميرا خلفية مستوحاة من Pixel والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع أن تشهد تشكيلة iPhone 17 التي ستصدر هذا العام تغييرات كبيرة في جميع المجالات، وأحد التقارير حول مثل هذا التغيير القادم من الصناعة هو أن iPhone 17 Pro سيتبنى تصميمًا مشابهًا لذلك الموجود في هواتف Google Pixel.



iPhone 17 Pro

على الرغم من الشائعات في البداية بأنه مشابه جدًا لهاتف Pixel 9 وغيره من الهواتف التي سبقته، إلا أن تقريرًا جديدًا ربما يكون أكثر مصداقية يدعي خلاف ذلك ، ومن المحتمل أن تصميم iPhone 17 Pro لم يتم الانتهاء منه بعد وما زالت Apple تقرر ما تود تغييره.

ويبدو أن أحد النماذج الأولية قيد الدراسة يحتوي على الكاميرات الخلفية بنفس التصميم الذي نعرفه ولكن على جزيرة أكبر بكثير.

تم تغيير موضع الفلاش والمستشعر من بين أشياء أخرى للاستفادة من المساحة الجديدة ، على عكس هواتف Pixel، فإن هذه الجزيرة الخلفية أكبر بكثير عموديًا أيضًا.

ومن المثير للاهتمام أن تقارير أخرى تزعم أن جوجل تفكر في التخلص من تصميم الجزيرة الخلفية في هواتف Pixel، ومثل الحواف الحادة في الإصدارات القليلة الأخيرة من هواتف شركات أخرى ، فإن جزيرة الكاميرا الخلفية هذه تعد رمزًا ، ويمكن التعرف على هواتف Pixel على الفور بسببها ومن الغريب أن نتخيل هاتفًا بدونها.

وقد قام Pixel بهذا التصميم بشكل جميل من خلال الحفاظ على شريط الجزيرة رقيقًا للغاية، لكن نموذج iPhone 17 Pro الأولي يبدو ضخمًا وغريبًا، كما سيجعل هذا التصميم حمل iPhone مختلفًا أكثر مما كان عليه منذ فترة طويلة جدًا.

وبعيدًا عن إعادة تصميم الجزء الخلفي، فإن تغييرًا رئيسيًا آخر في تشكيلة iPhone 17 سيكون تقديم iPhone 17 Air، ويقال إن هذا الطراز الجديد سيحل محل طرازات Plus وستكون نقطة البيع الرئيسية له هي هيكله النحيف للغاية.

وإذا تمكنت Apple من إثارة الإعجاب بسمك iPhone 17 Air وسعره، فقد ينافس iPhone 17 Pro ، خاصة إذا كان الأخير سيضم مثل هذا التصميم الجذري.