شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تصدر تقرير أرباح الربع الأول من عام 2025 في 30 يناير والان مع تفاصيل الخبر

أكدت شركة Apple أنها ستصدر تقرير أرباح الربع الأول من عام 2025 في 30 يناير 2025، وسيغطي التقرير مبيعات iPhone 16 و Apple Watch Series 10 على نطاق أوسع، بالإضافة إلى إعطائنا تلميحًا حول أداء المبيعات خلال موسم العطلات.

أبل ستعلن عن أرباح الربع الأول من عام 2025 في وقت لاحق من هذا الشهر

في الربع الرابع من عام 2024، والذي شمل الأشهر من يوليو إلى سبتمبر، أعلنت شركة Apple عن إيرادات بلغت 94.93 مليار دولار، بزيادة 6% على أساس سنوي ، سجلت الشركة نموًا في معظم فئاتها، باستثناء الأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والإكسسوارات والتي تشمل Apple Watch و AirPods وHomePod.

وبما أن المنتجات الجديدة مثل iPhone 16 و Apple Watch Series 10 تم إطلاقها في منتصف سبتمبر، فإن تقرير الربع الرابع من عام 2024 يتضمن فقط بيانات عن أول أسبوعين من مبيعات هذه المنتجات ، ومع تقرير الربع الأول من عام 2025، الذي يغطي المبيعات من أكتوبر إلى ديسمبر، سيكون لدينا صورة أكثر وضوحًا عن أداء الأجهزة الجديدة حتى الآن.

فيما يلى ما أعلنته شركة Apple عن الربع الأول من العام الماضي:

* إيرادات الآيفون: 69.70 مليار دولار

* إيرادات الخدمات: 23.12 مليار دولار

* إيرادات ماك: 7.78 مليار دولار

* إيرادات الآيباد: 7.02 مليار دولار

* إيرادات الأجهزة القابلة للارتداء والمنزل والإكسسوارات: 11.95 مليار دولار

وفي سياق متصل، أعلنت شركة آبل اليوم رسميًا أن لوكا مايستري قد تنحى عن منصبه كرئيس مالي للشركة، وسيقود الآن فرق الخدمات المؤسسية ، والرئيس المالي الجديد لشركة آبل هو كيفن باريك، الذي عمل في الشركة لمدة 11 عامًا وقاد سابقًا التخطيط المالي والتحليل، والإدارة العامة والشؤون الإدارية وتمويل المزايا، وعلاقات المستثمرين، وأبحاث السوق.

كما هو الحال دائمًا، ستبث شركة Apple مكالمة المستثمرين مباشرةً على موقعها الإلكتروني لمناقشة النتائج ، وستصدر Apple تقرير أرباحها الكامل قبل ذلك بـ 30 دقيقة ، وستكون هذه أول مكالمة لـ Kevin Parekh بصفته المدير المالي.