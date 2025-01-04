شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية تزعم علم تيك توك بتعرض القاصرين للاستغلال فى البث المباشر والان مع تفاصيل الخبر

قالت دعوى قضائية إنه سيتم استخدام البث المباشر على Tik Tok Live لاستغلال الأطفال، ووفقًا للدعوى القضائية التى رفعها المدعي العام في ولاية يوتا، شون رييس، قالت إن Tik Tok لم تكن على علم فقط بأن Tik Tok Lives كانت تعرض القُصَّر لرسائل مثيرة للقلق من البالغين، ولكن الشركة استفادت أيضًا بشكل مباشر من بعض التبادلات من خلال نظام الهدايا الافتراضي الخاص بـ Tik Tok Live.

وبعد التحقيق الذي أجرته مجلة فوربس في Tik Tok Live، أجرت Tik Tok مراجعتها الخاصة تحت اسم "Project Meramec"، وفقًا للدعوى ، ووجدت الشركة أن "مئات الآلاف من الأطفال" كانوا يلتفون حول القيود العمرية التي تفرضها Tik Tok، ويستضيفون بثًا مباشرًا ويتفاعلون مع البالغين.

ونظرًا لأن Tik Tok تحصل على جزء من بيع الهدايا الرقمية في البث المباشر، كانت الشركة تجني الأموال من الناحية الفنية من "إهداء المعاملات" على "العري والنشاط الجنسي" الذي يحدث أثناء البث، وبما أن خوارزمية Tik Tok تفضل البث المباشر حيث يتم تبادل الهدايا الافتراضية، كما تقول الدعوى القضائية، فقد تم أيضًا توزيع بعض هذه التدفقات الاستغلالية جنسيًا على نطاق أوسع مما كان يمكن أن تكون عليه بطريقة أخرى.

وتوضح الدعوى القضائية تفاصيل تحقيق آخر في Tik Tok، بعنوان "Project Jupiter"، والذي بحث فيما إذا كانت ميزة الهدايا في Tik Tok Live تُستخدم لغسل الأموال ، كما اتضح كان وبحسب الدعوى القضائية، وجدت الشركة أن "المجرمين كانوا يبيعون المخدرات ويديرون عمليات احتيال" أثناء البث المباشر.

وعند الوصول للتعليق على الدعوى، شاركت Tik Tok البيان التالي:

تتجاهل هذه الدعوى القضائية عدد الإجراءات الاستباقية التي نفذتها Tik Tok طوعًا لدعم سلامة المجتمع ورفاهيته. وبدلاً من ذلك، تنتقي الشكوى اقتباسات مضللة ومستندات قديمة وتقدمها خارج السياق، مما يشوه التزامنا بسلامة مجتمعنا.

ونحن ندعم جهودنا، والتي تشمل: إجراءات حماية قوية للسلامة وحدود وقت الشاشة لحسابات المراهقين التي يتم تمكينها افتراضيًا، وأدوات الاقتران العائلي للآباء للإشراف على أبنائهم المراهقين، ومتطلبات البث المباشر الصارمة، والتنفيذ الصارم لإرشادات المجتمع الخاصة بنا بشكل مستمر.

وقدمت شركة Utah's AG نسخة من هذه الدعوى في يونيو 2024، بعد دعوى مختلفة من عام 2023 تتعلق بالتصميم الإدماني لتطبيق Tik Tok ، والدعوى القضائية في ولاية يوتا ليست المرة الأولى التي تخضع فيها الشركة للتدقيق بسبب تعاملها مع سلامة الأطفال.

وحققت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في تعامل Tik Tok مع خصوصية الأطفال، وتم دفع حظر التطبيق الذي تم توجيهه الآن إلى المحكمة العليا للاستئناف جزئيًا بسبب مخاوف بشأن كيفية استخدام تطبيق الفيديو الاجتماعي للتأثير على الأطفال.