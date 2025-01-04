شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق صاروخها فالكون 9 الأول خلال عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

انطلق صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من مجمع الإطلاق الفضائي 40 في محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا، ما أدى إلى إطلاق مركبة الفضاء ثريا 4 إلى مدار متزامن مع الأرض.

ويتم تشغيل قمر الثريا 4 بواسطة شركة Space42، وهي شركة متخصصة في خدمات الأقمار الصناعية والفضاء ومقرها الإمارات العربية المتحدة ، وسوف يوفر القمر الصناعي خدمات الاتصالات المتنقلة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للعملاء التجاريين والحكوميين.

بعد ثماني دقائق و40 ثانية من الإقلاع، عاد صاروخ فالكون 9 إلى الأرض للهبوط على متن سفينة سبيس إكس بدون طيار "نقص في الجاذبية" قبالة سواحل المحيط الأطلسي.

كانت هذه الرحلة رقم 20 واستعادة هذا الصاروخ المعزز من المرحلة الأولى لصاروخ فالكون 9، والاستعادة رقم 341 لشركة سبيس إكس لصاروخ مداري، بما في ذلك صواريخ فالكون 9 وفالكون هيفي المعززة.

وكانت المرحلة الأولى من الصاروخ التي أطلقت مهمة اليوم قد أطلقت في وقت سابق مركبة الهبوط القمرية ispace Haukto-R المنكوبة إلى سطح القمر، ومهمة إعادة إمداد محطة الفضاء الدولية بالإضافة إلى 13 دفعة من أقمار Starlink التابعة لشركة SpaceX.

وبعد مرور 35 دقيقة و30 ثانية تقريباً على انطلاق الرحلة، انفصل القمر الصناعي ثريا 4 عن المرحلة الثانية للصاروخ وانطلق إلى مدار انتقالي ثابت بالنسبة للأرض، حيث سيبدأ بعد ذلك في الارتفاع إلى مدار متزامن مع الأرض فوق نقطة ثابتة على الأرض.

وتمثل مهمة ثريا 4 الرحلة رقم 418 التي تقوم بها سبيس إكس بصاروخ فالكون 9، والمهمة رقم 435 للشركة بشكل عام ، وأطلقت سبيس إكس أكثر من 130 مهمة مدارية في عام 2024، ومن المتوقع أن يكون إجمالي هذا العام أعلى من ذلك.

يُعرف القمر الصناعي في رحلة اليوم رسميًا باسم Thuraya 4-NGS (نظام الجيل التالي) وتم بناؤه بواسطة شركة إيرباص، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة Yahsat Space Services، إحدى الشركتين اللتين تشكلان Space42، في بيان إن التقنيات الموجودة على متن القمر الصناعي "ستفتح المجال أمام خدمات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي".