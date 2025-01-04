تكنولوجيا: BenQ Zowie XL2586K Plus: شاشة ألعاب فائقة السرعة بتردد 600 هرتز #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت BenQ Zowie عن إطلاق شاشة ألعاب جديدة فائقة السرعة تحمل اسم XL2586K Plus. تتميز هذه الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 600 هرتز، مما يجعلها أسرع شاشة ألعاب في السوق حتى الآن.

تأتي الشاشة بقياس 24.5 بوصة وبدقة FHD (1920×1080)، وتستخدم لوحة Fast TN لتقديم زمن استجابة سريع للغاية.

وبفضل معدل التحديث الفائق وزمن الاستجابة السريع، تُقدم الشاشة تجربة لعب سلسة وخالية من التشويش، مما يُعطي اللاعبين أفضلية في الألعاب التي تتطلب سرعة رد فعل عالية.

وتتميز الشاشة أيضًا بتقنية DyAc+ من BenQ، التي تُقلل من تشويش الحركة وتُحسّن من وضوح الصورة أثناء الحركة السريعة.

وتدعم الشاشة تقنية HDR لتقديم ألوان أكثر واقعية وتباينًا أفضل.

ولم تكشف BenQ بعد عن سعر الشاشة أو موعد توفرها في الأسواق، ولكن من المُتوقع أن تكون مُتاحة للشراء في الربع الأول من عام 2025.

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