تكنولوجيا: هواوي تعمل على الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي مع استخدام محتمل لمعالج Kirin 9020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدو شركة هواوي مستعدة لتجاوز حدود ابتكار الهواتف الذكية القابلة للطي مرة أخرى. بعد إطلاق أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في العالم، Huawei Mate XT، العام الماضي، تشير التقارير إلى أن الشركة تعمل عليه حالياً

ووفقًا للتسريبات الأخيرة، من المتوقع أن يتم إطلاق هذا الجهاز الجديد في وقت لاحق من هذا العام، مع تحسينات ملحوظة في مكوناته الداخلية، بما في ذلك معالج Kirin 9020 القوي.

كان هاتف Mate XT، الذي تم الكشف عنه في 10 سبتمبر من العام الماضي، نقطة تحول في صناعة الهواتف الذكية القابلة للطي. كأول هاتف ذكي ثلاثي الطي متاح تجاريًا، أثبت قدرة هواوي على التغلب على تحديات التصميم والهندسة، على الرغم من العقوبات التجارية الأمريكية.

والآن، مع استعداد الشركة لإطلاق الجيل الثاني من Mate XT، يبدو أن هواوي تسعى إلى متابعة هذا النجاح الكبير.

يعمل معالج Kirin 9020 على تشغيل سلسلة هواتف Mate 70 من هواوي، لكنه يواجه تحديات في التصنيع بسبب نقص الآلات المتقدمة في صناعة الرقائق، مما يحد من معالجها إلى عملية 7 نانومتر باستخدام معدات DUV الخاصة بشركة SMIC. وعلى الرغم من هذه القيود، أظهرت هواوي قدرة كبيرة على التعامل مع هذه التحديات.

من غير المتوقع أن يشهد تصميم هاتف Mate XT الجديد تغييرات جذرية، إذ من المحتمل أن تركز هواوي على تحسين التصميم بدلاً من إعادة اختراعه.

تم تطوير آلية الطي شبه المثالية في Mate XT على مدار سنوات، ومن المرجح أن تركز الشركة على تعزيز هذه الآلية بدلًا من إحداث تغييرات جذرية.

تشير التوقعات إلى أن خليفة Mate XT قد يتضمن تحسينات على مستوى المتانة، خاصة فيما يتعلق بشاشة الجهاز القابلة للطي، وهو جانب حاسم في هذه الفئة من الهواتف. من الممكن أيضًا أن تقدم هواوي بطارية أكبر لدعم الوظائف الموسعة للجهاز الجديد.

مع الريادة التي حققتها في قطاع الهواتف القابلة للطي، قد يعزز خليفة Mate XT مكانة هواوي كزعيم في هذا المجال المتطور، حتى في ظل المنافسة المتزايدة من الشركات الأخرى التي تسعى للحاق بها.

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