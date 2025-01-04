شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة معرفة IMEI على كل موديلات الهواتف الذكية.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد رقم IMEI واحدًا من أهم المعلومات التي يجب أن يعرفها مستخدمو الهواتف الذكية، فهو بمثابة الهوية الرقمية لجهازك التي تميزه عن أي هاتف آخر حول العالم، ويتكون IMEI من سلسلة فريدة من الأرقام تُستخدم لتعقب الأجهزة المسروقة، التحقق من حالتها عبر تطبيق تليفوني ومنعها من الوصول إلى الشبكات في حالات الطوارئ.

وسواء كنت ترغب في حماية هاتفك، أو شراء جهاز مستعمل، أو التعامل مع شركة الاتصالات لحل مشكلة معينة، فإن معرفة كيفية العثور على رقم IMEI أمر أساسي، وفيما يلى نعرض خطوات بسيطة لمعرفة رقم IMEI على جميع أنواع الهواتف الذكية، بالإضافة إلى طرق أخرى تضمن سهولة الوصول إلى هذا الرقم المهم.

الطريقة الشاملة لجميع الهواتف

خطوات معرفة رقم IMEI على الهواتف الذكية

- افتح تطبيق الاتصال.

- أدخل الكود التالي: *#06#

- سيظهر رقم IMEI على الشاشة فورًا دون الحاجة للضغط على أي زر إضافي.

على علبة الهاتف

غالبًا ما يتم طباعة رقم IMEI على ملصق موجود على علبة الهاتف.

على بطاقة SIM أو خلف بطارية قابلة للإزالة

في بعض الهواتف القديمة، يمكن العثور على رقم IMEI داخل حجرة البطارية أو بالقرب من بطاقة SIM.

من إعدادات الهاتف

تتشابه طريقة معرفة IMEI في معظم الهواتف الذكية المصنعة من قبل شركات مختلفة، حيث تظهر جميعها في الإعدادات، وفيما يلى نعرض كيف يمكن الوصول إليها بسهولة

على أجهزة Android

- اذهب إلى الإعدادات (Settings).

- اختر حول الهاتف (About Phone) أو معلومات الهاتف.

- انقر على الحالة (Status)، وستجد رقم IMEI مدرجًا هناك.

على أجهزة iPhone

- افتح الإعدادات (Settings).

- اختر عام (General)، ثم حول (About).

- قم بالتمرير للأسفل حتى تجد رقم IMEI.