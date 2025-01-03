شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تضيف لأجهزة AirTags تحذيرات جديدة لحماية الأطفال من ابتلاع البطارية والان مع تفاصيل الخبر

أضافت شركة أبل ملصقات تحذيرية إلى أجهزة AirTags عليها امتثالاً لقانون ينص على ضرورة وضع هذه الملصقات على المنتجات التي تحتوي على بطاريات زرية أو بطاريات معدنية، والتي يمكن للأطفال تناولها، وذلك وفقاً لبيان صحفي صادر عن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية (CPSC) .

وتقول لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية إن أجهزة AirTags المستوردة إلى الولايات المتحدة بعد 19 مارس 2024، وهو التاريخ الذي دخل فيه القانون المعروف باسم "قانون ريس" حيز التنفيذ، "لم تكن تحتوي على التحذيرات المطلوبة على المنتج وعلى العلبة بشأن الخطر الشديد للإصابة من ابتلاع البطارية إذا لم يتم إبقاء هذه البطاريات الصغيرة بعيدًا عن متناول الأطفال".

والآن، تحتوي حجرة بطارية AirTag على "رمز تحذير"، وقد قامت Apple بتحديث صناديق AirTags "لتشمل عبارات ورموز تحذيرية مطلوبة"، وفقًا لـ CPSC في تطبيق Find My، وقامت Apple أيضًا بتحديث التعليمات التي تراها عند مطالبتك بتغيير بطارية AirTag بحيث تتضمن "تحذيرًا بشأن مخاطر بطاريات الأزرار والخلايا المعدنية".

وأطلقت شركة Apple منتج AirTags في عام 2021 ويُشاع أنها ستطلق إصدارًا جديدًا هذا العام .



