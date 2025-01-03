شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مصمم سابق في مايكروسوفت يكشف عن خلفيات ويندوز 11 الديناميكية والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة Microsoft على خلفيات متحركة ديناميكية لنظام التشغيل Windows 11 منذ بضع سنوات، والآن كشف مصمم سابق عن شكلها بالضبط ، وقام سيرجي كيسيليف، مصمم الحركة السابق وفنان ثلاثي الأبعاد في Microsoft، بتفصيل عمله على الرسوم المتحركة الديناميكية لنظام التشغيل Windows 11 والتي كان من المفترض في الأصل إطلاقها في عام 2023 ولكن من المحتمل أن يتم إلغاؤها الآن.

وعمل كيسيليف على عناصر تصميم Windows ونظام تصميم Fluent من Microsoft لأكثر من ثماني سنوات قبل مغادرته إلى Amazon في عام 2022 ، وفي منشوره على Behance ، يصف كيسيليف الخلفيات الديناميكية بأنها "جزء من جهود فريق Windows Creative Direction للاحتفال بتكوين توقيع مركزي جديد لنظام التشغيل Windows 11، مع تسليط الضوء على قائمة ابدأ وشريط المهام المركزيين" ، وكانت الخلفيات الديناميكية جزءًا من جهد "تم استكشافه لأجهزة Microsoft منخفضة التكلفة، والتي تستهدف في المقام الأول المستخدمين التعليميين"، وفقًا لكيسيليف.



يذكر موقع Windows Central أن هذه الخلفيات الديناميكية كان من المفترض في الأصل أن يتم شحنها كجزء من تحديث 23H2 لنظام التشغيل Windows 11، ولكن هذا لم يحدث أبدًا.

ويقول موقع Albacore الذي يراقب Windows أن ميزة الخلفيات الديناميكية قد تم إلغاؤها، وأن الأجزاء غير المكتملة منها تم شحنها في كل من إصداري 22H2 و23H2 من نظام التشغيل Windows 11، ولكن تمت إزالتها في أحدث تحديث 24H2.

تبدو هذه الخلفيات الديناميكية مشابهة جدًا لما تفعله Microsoft بلوحة تحكم Xbox، والطريقة الوحيدة حاليًا للحصول على خلفيات متحركة في Windows هي تثبيت تطبيق تابع لجهة خارجية مثل Wallpaper Engine.

واعتادت Microsoft دعم مقاطع الفيديو كخلفيات باستخدام ميزة Windows DreamScene في Windows Vista، لذا فمن المدهش أن نرى Microsoft تقوم بكل هذا العمل التصميمي لإعادة ميزة خلفية ديناميكية مماثلة ثم لا تطرحها أبدًا.