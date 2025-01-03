شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحكومة الأمريكية تعلن عن اتفاق تاريخى للطاقة النووية بعد عقد شركات التكنولوجيا لصفقات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة الخدمات العامة، التي تدير المباني الحكومية الامريكية، للتو عن عقد كبير للطاقة النووية ، يأتي هذا الإعلان في أعقاب قيام العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى بإبرام سلسلة من الصفقات في مجال الطاقة النووية العام الماضي.

وتبلغ قيمة العقد 840 مليون دولار ومدته 10 سنوات، وهو ما يعادل 10 ملايين ميجاواط/ساعة من الكهرباء، وهو ما تقول عنه إدارة الخدمات العامة إنه يعادل ما يحتاجه أكثر من مليون منزل سنويًا.

وقد منحت الوكالة العقد لشركة كونستليشن، التي تدير أكبر أسطول نووي في البلاد، وأعلنت مؤخرًا عن اتفاق مع مايكروسوفت لإعادة تشغيل مفاعل نووي في جزيرة ثري مايل. وتشكل الطاقة النووية جزءًا كبيرًا من صفقة إدارة الخدمات العامة، حوالي 4 ملايين ميجاواط/ساعة، وفقًا للمتحدث باسم كونستليشن بول آدامز .

تتجه وادي السيليكون بشكل متزايد إلى الطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والحكومة الفيدرالية هي أكبر مستهلك للطاقة في البلاد، مما يجعل هذا العقد بمثابة نعمة كبيرة لصناعة الطاقة النووية.

"إن هذه الاتفاقية تشكل مثالاً قوياً آخر على كيفية تغير الأمور."

وقال جو دومينجيز، رئيس مجلس إدارة شركة كونستليشن ومديرها التنفيذي، في بيان صحفي : "من المحبط أن الطاقة النووية كانت مستبعدة من العديد من عمليات شراء الطاقة المستدامة للشركات والحكومات. ولكن الأمر لم يعد كذلك الآن.

وهذه الاتفاقية هي مثال قوي آخر على كيفية تغير الأمور". وأضاف: "تنضم حكومة الولايات المتحدة إلى مايكروسوفت وغيرها من الكيانات لدعم الاستثمار المستمر في الطاقة النووية الموثوقة التي ستسمح لشركة كونستليشن بإعادة ترخيص هذه الأصول الحيوية وإطالة عمرها.

وتقول شركة كونستليشن إنها تنتج 10% من الطاقة الخالية من التلوث الكربوني في البلاد ، وتتكون غالبية إنتاجها من الطاقة النووية ، ولكنها تنتج أيضًا الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

كما تولد الكهرباء من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، على الرغم من أن الشركة حددت هدفًا للوصول إلى 100% من الكهرباء الخالية من الكربون بحلول عام 2040 مقارنة بنحو 90% اليوم.

ورفضت شركة Constellation وGSA الإجابة على أسئلة حول مقدار الكهرباء المضمنة في العقد والتي ستأتي من كل مصدر باستثناء محطات الطاقة النووية ، وفي المجمل، يعد هذا أكبر عقد لشراء الطاقة توقعه GSA في تاريخها.

وقال روبن كارناهان، مدير إدارة الطاقة النووية في بيان صحفي : "إن هذا الشراء التاريخي يضمن إمدادًا موثوقًا به من الطاقة النووية بتكلفة تنافسية" . "نحن نظهر كيف يمكن للحكومة الفيدرالية أن تنضم إلى كبار المشترين من الشركات للطاقة النظيفة في تحفيز القدرة على إنتاج الطاقة النووية الجديدة وضمان إمداد موثوق به وبأسعار معقولة من الطاقة النظيفة للجميع

وسوف يسمح العقد لشركة كونستليشن بتمديد التراخيص لمحطات الطاقة النووية القائمة فضلاً عن "الاستثمار في معدات وتقنيات جديدة" من شأنها أن تؤدي إلى 135 ميجاواط من القدرة الإضافية.

ووافقت إدارة الخدمات العامة على شراء 2.4 مليون ميجاواط/ساعة من الكهرباء من تلك القدرة الإضافية على مدى 10 سنوات، وخارج مباني إدارة الخدمات العامة، يمتد الاتفاق أيضاً إلى 13 وكالة أخرى، بما في ذلك إدارات شؤون المحاربين القدامى والنقل فضلاً عن مكتب السجون الفيدرالي، وخدمة المتنزهات الوطنية، وإدارة الضمان الاجتماعي، ودار سك العملة الأمريكية.

وتسعى إدارة الخدمات العامة إلى صياغة العقد كوسيلة لضمان أسعار أكثر معقولية مع قيام مراكز البيانات بدفع الطلب على الكهرباء وزيادة المنافسة على مصادر الطاقة النظيفة المحدودة:

وفى مواجهة حالة عدم اليقين بشأن أسعار الكهرباء في المستقبل وزيادة الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات ومرافق الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، يوفر هذا العقد للوكالات الفيدرالية الاستقرار المالي والحماية من زيادات الأسعار في المستقبل من خلال الحفاظ على تكاليف الكهرباء ثابتة لمدة 10 سنوات، مع الاستمرار في دعم الصناعة النووية المحلية.

لقد أبرمت شركات جوجل وميتا وأمازون ومايكروسوفت صفقات ضخمة في مجال الطاقة النووية خلال العام الماضي. ففي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت مايكروسوفت وكونستيليشن عن خطة لإعادة تشغيل مفاعل مغلق في جزيرة ثري مايل في بنسلفانيا، وهو موقع أسوأ حادث للطاقة النووية في تاريخ الولايات المتحدة.

كما جعلت إدارة بايدن الطاقة النووية جزءًا رئيسيًا من خطتها لتحويل الولايات المتحدة بعيدًا عن الوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة لا تسبب تغير المناخ ، وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الطاقة عن قرض بقيمة 1.52 مليار دولار للمساعدة في إعادة تشغيل محطة توليد الطاقة النووية المتقاعدة في كوفيرت تاونشيب بولاية ميشيجان. وبينما يخطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب للتراجع عن التقدم المحرز نحو الطاقة النظيفة، تضمنت أجندة حملة ترامب جهودًا " لدعم إنتاج الطاقة النووية ".