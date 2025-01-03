شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقدم خصومات على هواتف آيفون في الصين مع اشتداد المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شركة أبل خصومات نادرة تصل إلى 500 يوان صيني (68.50 دولار) على أحدث طرازات آيفون في الصين، حيث تتحرك شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة للدفاع عن حصتها في السوق ضد المنافسة المتزايدة من المنافسين المحليين.

وينطبق العرض الترويجي الذي يستمر أربعة أيام، من 4 إلى 7 يناير، على العديد من طرازات آيفون عند شرائها باستخدام طرق دفع محددة، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وسيشهد هاتف iPhone 16 Pro الرائد بسعر يبدأ من 7999 يوان صيني وهاتف iPhone 16 Pro Max بسعر يبدأ من 9999 يوان صين أعلى خصم بقيمة 500 يوان صيني، وسيحصل iPhone 16 وiPhone 16 Plus على تخفيض قدره 400 يوان صيني.

وتأتي الخصومات في الوقت الذي يظل فيه المستهلكون حذرين بشأن الإنفاق وسط تباطؤ الاقتصاد الصيني والضغوط الانكماشية، مع وصول التضخم الاستهلاكي في البلاد إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في نوفمبر.

وتكافح Apple مع انخفاض حصة السوق في الصين، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، حيث كثف المصنعون المحليون المنافسة، وانخفضت آبل لفترة وجيزة من بين أكبر خمسة بائعين للهواتف الذكية في الصين في الربع الثاني من عام 2024 قبل أن تتعافى في الربع الثالث.

ولا تزال مبيعات الهواتف الذكية للشركة الأمريكية في الصين منخفضة بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت مبيعات هواوي بنسبة 42 في المائة، وفقًا لشركة الأبحاث IDC.

ويتضمن عرض آبل أيضًا خصومات تتراوح من 200 يوان صيني إلى 300 يوان صين على طرز iPhone القديمة، بالإضافة إلى فئات أخرى من المنتجات مثل أجهزة كمبيوتر MacBook المحمولة وأجهزة iPad اللوحية، ويجب على العملاء استخدام طرق الدفع المخصصة بما في ذلك WeChat Pay أو Alipay للتأهل للحصول على الخصومات.