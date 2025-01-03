شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند ستعتبر شركة أبل غير قادرة على المنافسة من خلال متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

كانت شركة أبل تحت التدقيق لعدة سنوات من قبل هيئات تنظيمية مختلفة بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة. والآن، ورد أن لجنة المنافسة الهندية ستنضم إلى المنظمات والهيئات التنظيمية التي تقوم بالتدقيق.

وبحسب ما ورد، من المقرر أن تعلن الهيئة عن اكتشافها أن أبل ارتكبت انتهاكات لمكافحة الاحتكار مع متجر التطبيقات ، وأبلغت شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو بذلك.

فى عام 2021، تقدمت مجموعة تسمى "معًا نحارب المجتمع" (TWFS) بشكوى إلى لجنة المنافسة الهندية بشأن قواعد ورسوم متجر تطبيقات Apple ، وفي يوليو من العام الماضي، توصلت لجنة المنافسة إلى استنتاج أولي، حيث وجدت أن Apple ربما تسيء استخدام موقفها من السلطة على الخدمات والمنتجات الرقمية.

ومع ذلك، قالت Apple إن الإعلان كشف عن معلومات حساسة ، ومع ذلك لم يتم الكشف عن تقرير هيئة اللجنة، لكنه كان متاحًا لبعض الأطراف، بما في ذلك مجموعة TWFS.

كما اتهمت شركة أبل المجموعة بالفشل في تقديم ضمانات بأن التقرير قد تم تدميره بعد الاعتراض على المعلومات التي تم الكشف عنها في التقرير، كما طلبت أبل من لجنة المنافسة سحب التقرير وحتى إغلاق التحقيق ، ومع ذلك رفضت اللجنة الطلب.

الان ، تقول مصادر غير محددة أن اللجنة تعتقد أن شركة أبل انتهكت قوانين مكافحة المنافسة في الهند من خلال إلزام المطورين باستخدام أنظمة الدفع داخل التطبيق ، ولم يتم الإعلان عن النتائج رسميًا بعد، لكن المصادر تشير إلى أن أبل قد تم إبلاغها بهذه الاستنتاجات.

ولم يتضح بعد كم من الوقت أمام أبل قبل الإعلان رسميًا عن النتائج، أو ما إذا كانت ستفرض غرامات، ومن المتوقع أن تكرر أبل ادعاءها السابق بأن حصتها السوقية في الهند "ضئيلة"، مما يعني أن الشركة لا تتمتع بمكانة مهيمن في الهند لإساءة استخدام السلطة.

ومع ذلك، قد تضطر أبل إلى فتح متجر التطبيقات الخاص بها في البلاد، وكانت المفوضية قد وجهت جوجل سابقًا للسماح بأنظمة الدفع التابعة لجهات خارجية على متجر Play ، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك.

تستغرق هذه النزاعات القانونية والتحقيقات المناهضة للمنافسة وقتًا طويلاً حتى تنتهي ، ومن المرجح أن تعترض شركة أبل على النتائج، وقد تستمر الطعون لفترة طويلة.