شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة نادرة من "اللآلئ الكونية" ترقص معًا فى الكون.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف علماء الفلك مجموعة نادرة من خمس مجرات قزمة تقع قريبة نسبيًا من الأرض، توجد هذه المجرات فى محاذاة شبه مثالية، تشبه سلسلة من اللآلئ الكونية في السماء.

بفضل جاذبيتها المتبادلة، ترقص العديد من المجرات القزمة (المشار إليها من D1 إلى D5) بشكل إيقاعي مع بعضها البعض، في حين تشارك مجرات أخرى في "شد الحبل الكوني"، مما يؤدي إلى تمزيق الغاز والنجوم بعيدًا عن بعضها البعض.





ويقول العلماء الذين يقفون وراء هذا الاكتشاف إن هذه العوامل تجعل هذه المجموعة من المجرات القزمة مثيرة للاهتمام بشكل خاص، و قد يكون هذا الترتيب صعبًا بقدر ما هو جميل، مما قد يشكل مشكلة لأفضل نموذج لدينا للتطور الكوني.

هذه المجرات صغيرة وخافتة وغنية بالغاز، ومع ذلك فهي جميعها تشكل نجومًا جديدة بشكل نشط ، وهي سمة مدهشة للمجرات القزمة في مجموعة"، كما قال قائد الفريق كريستيانو جي سابيو من جامعة سيول لموقع سبيس دوت كوم ، والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو محاذاتها شبه المثالية في السماء، حيث تشكل "سلسلة من اللآلئ الكونية" المميزة".

وتم اكتشاف المجرات من خلال بيانات من مسح سلون الرقمي للسماء (SDSS) ، والذي رسم ربع السماء بأكملها فوق الأرض بتفاصيل كبيرة، وحدد مواقع ودرجات سطوع مئات الملايين من الأجرام السماوية ، كما ساعدت البيانات من العديد من المسوحات الفلكية الأخرى فريق الاكتشاف.

مجرات قزمة ترقص وتمسك بأيدي بعضها البعض

كما يوحي الاسم، فإن المجرات القزمة هي عوالم منخفضة الكتلة ذات تعداد نجمي منخفض، مما يعني أنها أيضًا باهتة إلى حد ما من حيث السطوع ، ويبدو أن الكتلة الإجمالية لهذه المجرات القزمة الخمس تبلغ حوالي 60.2 مليار كتلة شمسية (كتلة شمسية واحدة تعادل كتلة الشمس ).

للمقارنة، يُقدر أن مجرتنا، درب التبانة ، لها كتلة تعادل حوالي 1.5 تريليون شمس، أكبر هذه المجرات القزمة الخمس (D2) لها كتلة تعادل 275 مليون شمس فقط ، وأقلها كتلة، D4، لها كتلة تعادل 14.7 مليون كتلة شمسية فقط، و هذا يعني أنه في حين أن D1 إلى D5 تتناسب جيدًا من حيث خصائص المجرات القزمة الأخرى، إلا أنها حالات شاذة رئيسية من حيث رفقتها.