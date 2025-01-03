شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احتراق مركبة الفضاء شنتشو-15 فى سماء لوس أنجلوس أثناء دخولها الغلاف الجوى والان مع تفاصيل الخبر

شوهد مسار مشتعل من الكرات النارية فوق لوس أنجلوس وأجزاء من وسط وجنوب كاليفورنيا، مما أثار تكهنات بين المتفرجين ، وقد نُسبت هذه الظاهرة لاحقًا إلى إعادة دخول وتفكك الحطام اللاحق من مركبة الفضاء شنتشو-15 ، التي أطلقتها الصين في الأصل في نوفمبر 2022، وقد أثار الحادث، الذي تسبب في حدوث طفرة صوتية اكتشفتها أجهزة استشعار زلزالية أرضية، مخاوف بشأن الحطام الفضائي مع فتح طرق جديدة لاكتشافه وتتبعه.

المسار المتتبع من خلال الإشارات الزلزالية

وبحسب النتائج التي عُرضت في الاجتماع السنوي للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي في واشنطن العاصمة، فإن عودة المركبة الفضائية إلى الغلاف الجوي أتاحت فرصة فريدة للباحثين في مجال الزلازل لرسم خريطة لمسارها عبر الغلاف الجوي.

وأوضح الدكتور بنيامين فرناندو، عالم الكواكب في جامعة جونز هوبكنز، لموقع لايف ساينس أن القياسات الزلزالية من محطات عبر حوض لوس أنجلوس تم تحليلها لإعادة بناء مسار الحطام، وكشفت البيانات عن سرعة وحجم وتفتت الجسم في النهاية أثناء تحركه إلى الداخل من ساحل المحيط الهادئ.

دور أجهزة قياس الزلازل في تتبع الحطام الفضائى

وتشير التقارير إلى أن هذه هي إحدى الحالات الأولى التي تم فيها استخدام أجهزة قياس الزلازل لتتبع الحطام الفضائي دون إخطار مسبق ، وسلط الدكتور فرناندو الضوء على مزايا أجهزة قياس الزلازل في التقاط الاهتزازات الدقيقة، وخاصة في المناطق التي قد لا تتوفر فيها المراقبة البصرية أو أنظمة الرادار ، ومن المحتمل أن تتمكن هذه التكنولوجيا من التنبؤ بما إذا كان الحطام يشكل خطراً على المناطق المأهولة بالسكان.

التحديات في التنبؤ بمسارات العودة

وعلقت كاثلين ماكي، عالمة جيوفيزياء البراكين في جامعة فاندربيلت، على الصعوبات التي يفرضها استخدام البيانات الزلزالية لتتبع الأجسام المتحركة في ثلاثة أبعاد عبر الغلاف الجوي الديناميكي أثناء حديثها إلى لايف ساينس. وأشارت إلى أن عوامل مثل الرياح وظروف الطقس يمكن أن تعقد الجهود الرامية إلى تحديد المسار الدقيق ومناطق التأثير المحتملة، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الطريقة تقدم تطبيقات واعدة لتحسين السلامة العامة ومراقبة الحطام الفضائي.

مخاوف متزايدة بشأن الحطام الفضائي

وتسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر المتزايدة التي تشكلها البعثات الفضائية والحطام الناتج عنها والذي يعود إلى الأرض، ويؤكد الباحثون على أهمية تقنيات الكشف المبتكرة للتخفيف من المخاطر التي تهدد الأرواح والممتلكات مع ارتفاع وتيرة مثل هذه الحوادث، وتوضح هذه الحالة الإمكانات التي تتمتع بها تكنولوجيا الزلازل لتعزيز قدرات الرصد العالمية.