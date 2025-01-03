شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى موبايل جديد.. إزاى تعرف موبايلك خاضع للضريبة ولا ضمان محلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طبقت الحكومة، منظومة إلكترونية لحوكمة تشغيل أجهزة التليفون المحمول، القادمة من الخارج، من خلال إطلاق تطبيق تليفوني، لتيسير عملية تسجيل وتقنين وتشغيل أجهزة التليفون المحمول، لكن ربما يحتاج شخص ما لشراء هاتف جديد، مما يجعله في حيرة حول وضع هاتفه الجديد، خاصة وأن متاجر الهواتف تمتلئ بالعديد من الهواتف ذات الضمان الدولي والتى تخضع للضريبة، وفيما يلى يقدم ”الخليج 365” كيفية التحقق من حالة الهاتف، ومعرفة ما اذا كان غير خاضع للضريبة، أو يخضع للضريبة.

أولًا: ما هو تطبيق تليفونى؟

تطبيق "تليفوني" هو أداة رسمية أطلقتها الجهات المختصة في مصر، يتيح للمستخدمين التحقق من معلومات أجهزتهم الذكية، بما في ذلك حالة الضرائب وضمان الجهاز، يعتمد التطبيق على رقم التعريف الدولي للهاتف المحمول (IMEI) لتحليل البيانات المرتبطة بالجهاز.

ثانيا: العثور على رقم IMEI لهاتفك من خلال الطرق التالية: الهاتف

في بعض الهواتف، يكون رقم IMEI مكتوبًا على ظهر الهاتف أو على درج شريحة SIM.

علبة الهاتف الأصلية

تحقق من علبة الهاتف الأصلية، حيث يتم طباعة رقم IMEI عليها بجانب الباركود.

من خلال الاتصال برمز خاص

افتح تطبيق الهاتف واطلب الرمز: *#06#، ستظهر نافذة تحتوي على رقم IMEI مباشرة.

الإعدادات:

اذهب إلى الإعدادات

اختر حول الهاتف أو معلومات الجهاز

ابحث عن قسم الحالة أو معلومات IMEI، وستجده هناك.

على ظهر الهاتف أو الدرج:

ثالثا: خطوات معرفة وضع موبايلك عبر التطبيق

1. تحميل التطبيق: قم بتنزيل تطبيق تليفوني من متجر التطبيقات الخاص بجهازك (Google Play أو App Store).

2. إدخال الرقم التسلسلي (IMEI): يمكنك العثور على هذا الرقم عبر الاتصال بكود (*#06#) من موبايلك أو من إعدادات الجهاز.

3. التحقق من البيانات: بمجرد إدخال الرقم، يعرض التطبيق معلومات تفصيلية حول الجهاز، مثل:

- حالة الضرائب الجمركية.

- نوع الضمان (محلي أو دولي).

- صلاحية الضمان.

رابعًا: مميزات تطبيق تليفوني

- توفير الشفافية: يساعد التطبيق المستخدمين على معرفة الوضع القانوني لأجهزتهم قبل الشراء.

- حماية المستهلك: يتيح التحقق من ضمان الجهاز وسجله الضريبي بسهولة.

- مكافحة الغش التجاري: يقلل من انتشار الأجهزة غير القانونية في الأسواق.

خامسًا: نصائح لتجنب المشكلات

- استخدم تطبيق "تليفوني" دائمًا قبل شراء أي موبايل جديد أو مستعمل.

- تأكد من وجود شهادة ضمان محلية إذا كنت تشتري الجهاز بضمان.

- تجنب التعامل مع البائعين غير الموثوقين الذين يقدمون أسعارًا أقل من المعتاد.