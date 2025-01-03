شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: منصة X تقدم خدمات البث والخدمات المالية فى 2025 من خلال X TV وX Money والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئيسة التنفيذية لمنصة X ، ان الشبكة ستقدم خدمات مالية وخدمات البث في عام 2025، وتستند هذه الخطوة إلى طموحات منصة التدوين المصغر في أن تصبح "تطبيقًا لكل شىء" والتنافس مع منصات أخرى مثل WeChat الصينية تحت قيادة إيلون ماسك.



كما سلط المسؤول الضوء على جهود X للسماح للمستخدمين بأن يصبحوا وسائل الإعلام وكشف أن خارطة طريقها لعام 2025 تتضمن ربطهم "بطرق لم يكن من الممكن تصورها أبدًا".

X Money وX TV



أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة X ليندا ياكارينو عن وصول X Money وX TV الوشيك فى منشور على منصة التدوين المصغر أثناء مشاركة تحيات العام الجديد مع المستخدمين، وسيوفر المزيد من الوظائف التى تتجاوز مجرد التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعى، وستجلب المنصة أيضًا تحسينات إلى Grok - روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعى (AI) الخاص بـ X - فى عام 2025.

يتماشى هذا مع الرؤية الخاصة بالشركة التي شاركها الرئيس التنفيذي أثناء إعادة تسمية المنصة من Twitter إلى X في عام 2023، وهى الخطوة التي جلبت تغييرات كبيرة للشركة بما في ذلك إزالة نظام التحقق التقليدى، وإدخال X Premium، واستبدال شعار Larry the Bird الشهير برمز X.



وفي ذلك الوقت، قيل إن المنصة ستجلب وظائف أكثر بكثير من مجرد أن تصبح مركزًا للتدوين المصغر، وتقدم خدمات مثل الصوت والفيديو والمدفوعات والخدمات المصرفية، وقيل إنها لديها طموحات لإنشاء "سوق عالمى للأفكار والسلع والخدمات والفرص".

وباستخدام الذكاء الاصطناعي، تهدف X إلى إعادة تشكيل المجال الاجتماعى الدولى، وفقًا لياكارينو، ومن المتوقع أن تكون خدمة X TV بمثابة مركز بث مباشر للأحداث الرياضية وغيرها من الوسائط، ومن ناحية أخرى، قد يتم تقديم خدمة X Money في شكل خدمة دفع، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل كلتا المنصتين بعد، ومن المعتقد أنها ستصبح منصة متعددة الأوجه مع إطلاق خدمات جديدة متعددة في عام 2025، مما يحقق رؤية ماسك.