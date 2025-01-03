شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة أبل تتجسس.. تسوية بقيمة 95 مليون دولار بعد أزمة تسجيلات Siri والان مع تفاصيل الخبر

وافقت شركة أبل على تسوية بقيمة 95 مليون دولار مع المستخدمين الذين تم تسجيل محادثاتهم عن غير قصد بواسطة مساعدها الصوتي Siri، وربما تم الاستماع إليها من قبل الموظفين البشريين، ويمكن أن تدفع التسوية المقترحة التي أوردتها بلومبرج للعديد من مالكي منتجات Apple في الولايات المتحدة ما يصل إلى 20 دولارًا لكل جهاز لما يصل إلى خمسة أجهزة تدعم Siri، ولا يزال يتطلب موافقة من القاضي.

إذا تمت الموافقة، فسوف تنطبق التسوية على مجموعة فرعية من الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة الذين يمتلكون أو اشتروا جهاز iPhone أو iPad أو Apple Watch أو MacBook أو iMac أو HomePod أو iPod touch أو Apple TV ممكّن لـ Siri بين 17 سبتمبر 2014 و31 ديسمبر 2024.

وسيحتاج المستخدم أيضًا إلى تلبية معيار رئيسي آخر: يجب أن يقسم تحت القسم أنه قام عن طريق الخطأ بتنشيط Siri أثناء محادثة كان من المفترض أن تكون سرية أو خاصة، وستعتمد المدفوعات الفردية على عدد الأشخاص الذين يطالبون بالأموال، لذلك إذا تقدمت بطلب، فقد ينتهي بك الأمر إلى تلقي أقل من الحد الأقصى البالغ 20 دولارًا.

جاءت الدعوى الجماعية الأولية ضد شركة أبل في أعقاب تقرير نشرته صحيفة الجارديان عام 2019 ، والذي زعم أن المتعاقدين من جهات خارجية مع شركة أبل "يستمعون بانتظام إلى معلومات طبية سرية وصفقات مخدرات وتسجيلات لأزواج يمارسون الجنس" أثناء العمل على مراقبة جودة سيري.

في حين من المفترض أن يتم تشغيل سيري بكلمة إيقاظ متعمدة، وقال أحد المبلغين عن المخالفات إن المحفزات العرضية كانت شائعة، مدعيًا أن شيئًا بسيطًا مثل صوت سحاب يمكن أن يوقظ سيري.

وأخبرت شركة أبل صحيفة الجارديان أن جزءًا صغيرًا فقط من تسجيلات سيري تم تمريره إلى المتعاقدين، وقدمت لاحقًا اعتذارًا رسميًا وقالت إنها لن تحتفظ بالتسجيلات الصوتية بعد الآن.

وزعم المدعون في الدعوى المرفوعة ضد شركة أبل وكان أحدهم قاصراً ، أن أجهزة آيفون الخاصة بهم سجلت مكالماتهم في مناسبات متعددة باستخدام سيري، وأحياناً بعد أن لم ينطقوا بكلمة تنبيه.

ولم تكن شركة أبل هي الشركة الوحيدة التي اتُهمت بالسماح للناس بالاستماع إلى تسجيلات سرية، إذ تستخدم جوجل وأمازون أيضًا متعاقدين يستمعون إلى المحادثات المسجلة، بما في ذلك المحادثات التي تم التقاطها عن طريق الخطأ، وهناك دعوى مماثلة ضد جوجل معلقة.